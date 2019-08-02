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Чувствует публику: зачем Трампу "война на всех фронтах"

Сегодня, 14:02

Евгения Давыденко

Конфликты Трампа с Китаем и РФ во многом объясняются предстоящими президентскими выборами, говорят политологи

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

Чувствует публику: зачем Трампу "война на всех фронтах" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF США Конфликты Трампа с Китаем и РФ во многом объясняются предстоящими президентскими выборами, говорят политологи

Торговая война между США и Китаем, похоже, продолжится. Глава Белого дома Дональд Трамп, после 13-го раунда переговоров между странами, пригрозил Пекину вводить пошлины на товары из Китая, пока не будет заключено торговое соглашение.

Вместе с тем, Трамп усиливает противостояние с РФ, вводя второй пакет санкций против России из-за отравления Скрипалей. А расторжение с его же инициативы российско-американского ядерного соглашения времен "холодной войны" говорит о радикальной настроенности Трампа в отношении Кремля. Зачем Трамп объявил войну всем?

Эксперты убеждены: главный мотив Трампа в противостоянии с Китаем – защита национальных экономических интересов.

"Трамп, прежде всего, отстаивает интересы США, – говорит Александр Шнырков, замдиректора Института международных отношений. – Он использует преимущества большой экономики для решения проблем, которые стоят перед американский экономикой. Ведь американцы начали проигрывать конкурентную борьбу китайским компаниям не только в мире, но и на внутреннем рынке США".

С лозунгами о протекционизме он выиграл прошлые выборы, напоминают политологи. Действия главы Белого дома также стоит воспринимать через призму предстоящих выборов главы государства.

"Он показывает американскому народу, что он как руководитель Америки может решать глобальные вопросы, – отмечает политолог Виталий Бала. – По большому счету, я не думаю, что он сделал то, что не тревожит американцев – как правило, они делают определенные замеры и понимают, что больше всего тревожит американцев".

Санкции против РФ также можно оценивать как часть его предвыборной кампании.

"Конфронтация с Россией – интересная площадка для показа своей значимости, важности, правильности, демократичности", – отмечает политолог Владимир Кушниренко.

В целом, конфронтация с миром позитивно воспринимается американским электоратом.

"США исполняют функцию глобального полицейского, – считает Шнырков. – Они стараются навести порядок на сколько это возможно. Возможности для этого имеют. Они стараются воспитывать другие страны, которые с точки зрения США и международных организаций нарушают правила поведения".

Хотя не исключено, что вскоре Трамп несколько изменит тактику, считает Бала.

"В дальнейшем будет демонстрировать американскому народу, что он может договариваться, если это выгодно Америке", – сказал политолог.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.

Также Дональд Трамп объявил Бразилию одним из ключевых союзников Соединенных Штатов за пределами НАТО.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

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Россия выборы Китай США Трамп санкции торговая война санкции против России

Источник: Сегодня

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