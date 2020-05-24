COVID-19 поставил вакцинацию на паузу: в зоне риска 80 млн детей во всем мире

Пандемия коронавируса COVID-19 во многих странах серьезно препятствует медицинской помощи, включая обычные процедуры.
Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает пресс-служба WHO.
Он отметил, что программа вакцинации детей младше года в 68 странах серьезно затруднена, что является риском для 80 млн детей во всем мире и призвал к эффективной борьбе с дезинформацией относительно прививок, которая охватывает мир.
"Дело в том, что десятки миллионов детей, как в богатых, так и бедных странах, рискуют заразиться дифтерией, корью и пневмонией, которые могут быть смертельно опасными", – заявил Гебреисус.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация вокруг коронавируса подрывает международные кампании по вакцинированнию детей от прочих заболеваний. Гебрейесус заметил, что уже 21 стране с низким и средним уровнем доходов не хватает вакцин из-за перекрытия границ.
Напомним, ранее ученые назвали прививки, которые могут спасти жизнь при коронавирусе.
Ранее мы сообщали о том, какие болезни могут атаковать планету после коронавируса.
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