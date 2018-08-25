ЦРУ жалуется, что информаторы в РФ перестали выходить на связь

Сегодня, 02:15

В ведомстве не верят, что источники были скомпрометированы или убит

Фото: Getty
Фото: Getty

Источники Центрального разведывательного управления США в России перестали выходить на связь перед выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

По информации издания, в ведомстве не верят, что источники были скомпрометированы или убиты.

Информаторы ЦРУ в России замолчали, вероятно, вследствие агрессивных контрразведывательных мероприятий Москвы.

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Таким образом, разведка США не имеет доступа к данным о намерениях РФ относительно будущих выборов в Америке.

"В результате высылки из России американских дипломатов, количество агентов этой спецслужбы в России значительно сократилось. Россияне продемонстрировали готовность убивать тех, кто сотрудничает с иностранной разведкой", – рассказал газете ветеран ЦРУ Джон Сайфер.

Перед этим советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон предупредил РФ, что Вашингтон не потерпит вмешательства в политические процеси. США, по его словам, готовы пойти на необходимые меры, чтобы этого не допустить.

Напомним, Трамп закрыл доступ экс-директора ЦРУ к секретным данным.

Также мы писали, что бывший офицер ЦРУ спрогнозировал, где Путин нанесет следующий ударПо мнению Майкла Дж Сулика, РФ до сих пор не смирилась с поражением своего сербского союзника.
россияне, ЦРУ, разведка, информаторы, Джон Болтон
Источник:

Украинская правда

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