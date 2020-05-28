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Цукерберг не хочет, чтобы Facebook оценивал высказывания пользователей

28 мая, 06:17

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

«Наша политика по этому вопросу отличается от той, которой придерживаются в Twitter", - заявил Цукерберг

Глава Facebook Марк Цукерберг выступил против того, чтобы руководство той или иной социальной сети выступало с оценками достоверности высказываний пользователей.

Об этом сообщает Fox News Channel.

Журналисты напомнили, что одно из сообщений президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. "Наша политика по этому вопросу отличается от той, которой придерживаются в Twitter", — указал Цукерберг.

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"Я твердо убежден, что Facebook не должна выносить суждения касательно достоверности всего, что люди пишут в интернете. Частные компании, особенно те, что предоставляют платформы для высказываний, не должны занимать такую позицию", – сказал он.

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Специальным знаком в Twitter было отмечено сообщение Трампа о том, что представители Демократической партии, рассылая жителям ряда штатов бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций. Трамп в свою очередь пригрозил Twitter ответными мерами и указал, что власти США могут перейти к более жесткому регулированию деятельности социальных сетей из-за их предвзятой политики по отношению к сторонникам консервативных взглядов.

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США Facebook Twitter Дональд Трамп Марк Цукерберг

Источник: ТАСС

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