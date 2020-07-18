Цукерберга могут позвать "на ковер": с чем это связано

Федеральная торговая комиссия США рассматривает возможность в рамках антимонопольного расследования в отношении компании Facebook потребовать, чтобы ее глава Марк Цукерберг и операционный директор Шерил Сэндберг дали показания. Об этом сообщила The Wall Street Journal.
По словам ее источников, представители руководства Facebook готовятся к возможности такого развития событий, некоторые из них выражают беспокойство.
Также в компании готовятся к запланированному на 27 июля выступлению Цукерберга в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США в рамках антимонопольного расследования. Ожидается, что законодатели подвергнут главу Facebook критике.
В Facebook рассчитывают на досудебную договоренность с ФТК, но пока представители компании и регулятора не ведут консультаций по этому вопросу.
В июле 2019 года ФТК объявила о том, что оштрафовала Facebook на 5 млрд долларов за нарушения при хранении личных данных пользователей одноименной соцсети. Как отмечает газета, ФТК в рамках расследования в отношении компании тогда также допускала возможность потребовать от Цукерберга дать показания, но в итоге этого сделано не было.
Ранее ФТК заподозрила Facebook в практике приобретения других компаний с целью избежать конкуренции с ними. Как отмечало издание, ФТК проверяет сделки по приобретению Facebook других фирм.
Ранее сообщалось, что Цукерберг обеднел на 7 млрд долларов.
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