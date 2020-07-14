Дальше будет хуже: в ВОЗ озвучили сценарии распространения коронавируса в мире

Существуют четыре сценария распространения коронавируса в различных регионах мира. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, – пишет ТАСС.

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"Несмотря на то, что ежедневное число смертей остается относительно стабильным, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, — подчеркнул он.

По его словам, все страны подвержены риску, но не все страны пострадали в одинаковой степени. Половина всех новых случаев заражения коронавирусом зарегистрирована всего в двух странах, а почти 80% приходятся на 10 стран.

Первый сценарий, отметил глава ВОЗ, оказался реализован в странах, "которые были предупреждены и осведомлены о вспышке коронавируса". "Они были готовы и быстро и эффективно отреагировали на первые случаи заражения. В результате им удалось избежать крупных вспышек", — сообщил он. Это – некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.

Второй сценарий наблюдается, в частности, во многих странах Европы, где "имели место масштабные вспышки, которые были взяты под контроль благодаря сильному руководству и населению, придерживающемуся основных мер по предотвращению распространения вируса". Эти страны, доказали, что даже крупные вспышки могут быть взяты под контроль.

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Третий вариант развития ситуации разворачивается в странах, которые преодолели первый пик вспышки заболевания, однако ослабили ограничительные меры и теперь ведут борьбу с новыми пиками и увеличением числа ежедневно выявляемых случаев инфицирования. "В нескольких государствах по всему миру мы видим опасное увеличение числа случаев COVID-19 и заполнение больничных палат вновь", — добавил Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, создается впечатление, что эти страны сдают позиции, поскольку доказавшие состоятельность меры не соблюдают или не выполняются. Но глава ВОЗ не назвал государства, где реализуется этот сценарий.

Четвертая ситуация складывается в странах, где наблюдается фаза интенсивной передачи инфекции. "Это происходит в Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки. Эпицентром COVID-19 остаются Америки, где зарегистрировано более 50% всех случаев. Однако мы знаем из первых двух ситуаций, что никогда не поздно взять вирус под контроль, это можно сделать даже при очень активной передаче вируса", – сказал он.

По информации Reuters, глава ВОЗ подчеркнул, что в случае несоблюдения основных правил противодействию пандемии "единственный путь, которым она будет двигаться, – дальше будет хуже, хуже и только хуже". "ВОЗ привержена работе со всеми странами и всеми людьми для прерывания цепочек передачи, снижения уровня смертности, помощи сообществам для защиты себя и других сообществ и поддержки сильного руководства и координации", — заметил глава организации.

Но по его мнению, слишком многие страны пошли в неверном направлении. "Коронавирус остается врагом общества номер один, однако действия многих правительств и людей не отражают этого", – резюмировал он.

Конкретные страны, выбравшие неверную стратегию борьбы с распространением инфекции, Тедрос Аданом Гебрейесус не назвал, однако он призвал правительства по всему миру "четко и своевременно информировать своих граждан и реализовывать всеобъемлющие стратегии, сфокусированные на прерывание цепочек передачи вируса и спасении жизней".

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