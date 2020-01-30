Давление на Украину не является поводом для импичмента – защита Трампа

Логика этого аргумента заключается в том, что Трамп считает свое переизбрание общественным благом для страны

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Защита президента США, которая ранее представила шесть аргументов отсутствия давления на Украину, изменила стратегию в судебном процессе в Сенате и теперь настаивает: даже если Дональд Трамп использовал военную помощь для давления на Украину в своих личных интересах, это не может быть основанием для импичмента.

Об этом сообщает АР.

Логика этого аргумента заключается в том, что Трамп считает свое переизбрание общественным благом для страны – поэтому все, что он делает для победы на выборах, отвечает национальным интересам.

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На слушаниях в Сенате в среду, где проходит судебный процесс над Трампом, один из защитников президента профессор и адвокат Алан Дершовиц заявил, что каждый политик связывает свои интересы с интересами общества.

"И если президент сделал то, что, по его мнению, поможет ему избраться в интересах общества, это не может быть таким типом quid pro quo, через который объявляют импичмент", - сказал он.

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"Вот почему так опасно пытаться провести психоанализ президента", – добавил он.

Его заявление прозвучало на фоне последних усилий демократов заставить Сенат вызвать больше свидетелей для дачи показаний, чему опираются республиканцы. Важным свидетелем мог бы стать бывший советник по нацбезопасности Дональда Трампа Джон Болтон.

Ранее команда юристов президента США Дональда Трампа попросила оправдать американского лидера на суде по делу об импичменте. Адвокаты Трампа заявили, что "настало время закончить это", обратившись во вторник, 28 января, к Сенату США с просьбой оправдать президента. При этом, они попытались отодвинуть на второй план обвинения бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в поведении Трампа в отношении Украины.

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