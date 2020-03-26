Даже после окончания пандемии коронавирус может вернуться: прогноз специалистов

«Нам надо продолжать создавать вакцину, быстро тестировать ее и делать так, чтобы она была готова к этому следующему циклу», - заявили в США

Коронавирусная инфекция может стать сезонным явлением и вернуться в страны Северного полушария следующей зимой. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, включенный президентом в спецгруппу по борьбе с коронавирусом.

"Может ли это стать сезонным, циклическим явлением? Я всегда говорил, что очень даже может. И причина, по которой я это говорю, заключается в том, что мы начинаем видеть сейчас в Южном полушарии, на юге Африки и в странах Южного полушария. У них фиксируются случаи заражения по мере того, как у них начинается зимний сезон. Если на самом деле у них будет значительная вспышка, нам неизбежно придется подготовиться к тому, что у нас получится цикл и все вернется во второй раз", — сказал он.

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"Это полностью подтверждает то, что нам надо продолжать создавать вакцину, быстро тестировать ее и делать так, чтобы она была готова к этому следующему циклу. В дополнение к этому нам надо проводить тестирование лекарств, чтобы у нас был выбор среди лекарств, которые подтвердили свою эффективность и безопасность", — подчеркнул Фаучи.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей,в США зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли около 920 человек, 361 инфицированный выздоровел. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 440 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов.

Мобильные центры тестирования. Источник: CCTV Plus News, Reuters Marketplace – CCTV Plus News

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