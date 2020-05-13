Даже ВИЧ еще не ушел: в ВОЗ озвучили прогноз о развитии коронавируса

В ВОЗ уверяют, что «траектория этой вспышки находится в наших руках»

Коронавирус может не исчезнуть, а станет еще одним заболеванием, с которым человечество имеет дело каждый день.

Об этом заявил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Этот вирус может стать еще одним повсеместным вирусом в наших сообществах, и этот вирус может не уйти. ВИЧ не ушел", – цитирует его слова CNN.

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"Я не сравниваю эти два заболевания, но важно быть реалистами. Я не думаю, что кто-то может предсказать, исчезнет ли эта болезнь и когда", – заметил он.

Появление вакцины от COVID-19 может дать надежду, однако этот вариант требует целого ряда условий, включая широкую доступность препарата и его эффективность.

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Глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что, несмотря на все сложности для человечества, "траектория этой вспышки коронавируса находится в наших руках". По ее словам, ряду стран удалось взять под контроль распространение заболевания.

Ранее американский университет Джонса Хопкинса сообщил, что практически 300 тысяч человек в мире скончались после заражения COVID-19. Всего за время пандемии коронавирус был выявлен у более 4,2 млн человек в мире, однако среди них уже выздоровели более 1,5 млн человек.

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Тем временем, ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения признали, что врачи до сих пор не имеют лекарств против COVID-19 и не могут "убить" инфекцию.

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