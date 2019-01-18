Делегация США не поедет на форум в Давос

Форум в Давасе будет проходить с 22 по 25 января

Фото: AFP

Делегация США не поедет на форум в Давос https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/12d/2bb/5c412d2bbf1ca.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/12d/2bb/5c412d2bbf1ca.jpg 2019-01-18T03:36:00+02:00 США Форум в Давасе будет проходить с 22 по 25 января

Президент США Дональд Трамп решил отменить поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давос из-за продолжающегося в США "шатдауна". О решении президента объявила на пресс-конференции представительница Белого дома США Сара Сандерс, передает CNBC.

"Из-за того, что 800 тысяч прекрасных американских рабочих не получают зарплату, и чтобы его команда сумела оказывать им необходимую помощь, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе", – заявила Сандерс.

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Форум в Давасе будет проходить с 22 по 25 января. На мероприятии во главе американской делегации также должен был поехать и Трамп, но он отказался от поездки. Свой отказ президент объяснил разногласиями с Демократической партией, в результате которых в США частично приостановлена работа правительства.

Напомним, работа части федеральных ведомств в США была приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Как мы уже писали, изначально эксперты прогнозировали, что такое решение ослабит рост американской экономики лишь на 0,05%.

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