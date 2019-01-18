Делегация США не поедет на форум в Давос
Форум в Давасе будет проходить с 22 по 25 января
Президент США Дональд Трамп решил отменить поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давос из-за продолжающегося в США "шатдауна". О решении президента объявила на пресс-конференции представительница Белого дома США Сара Сандерс, передает CNBC.
"Из-за того, что 800 тысяч прекрасных американских рабочих не получают зарплату, и чтобы его команда сумела оказывать им необходимую помощь, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе", – заявила Сандерс.
Форум в Давасе будет проходить с 22 по 25 января. На мероприятии во главе американской делегации также должен был поехать и Трамп, но он отказался от поездки. Свой отказ президент объяснил разногласиями с Демократической партией, в результате которых в США частично приостановлена работа правительства.
Напомним, работа части федеральных ведомств в США была приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.
Как мы уже писали, изначально эксперты прогнозировали, что такое решение ослабит рост американской экономики лишь на 0,05%.
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