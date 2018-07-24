Дело Манафорта: пяти свидетелям предоставили иммунитет

23 Июля 2018, 23:41

Судья также обязал Мюллера предоставить адвокатам Манафорта имена 30 потенциальных свидетелей

фото AFP
фото AFP

В США федеральный судья предоставил иммунитет от судебного преследования пяти свидетелям по делу экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, впоследствии планируется обнародовать их имена.

Соответствующее решение вынес судья Томас Эллис.

В то же время адвокаты Манафорта просят суд отсрочить на несколько месяцев судебное разбирательство по обвинениям бывшего советника Трампа в банковских и налоговых преступлениях.

Судья принял решение отложить рассмотрение этого уголовного дела против Манафорта до 31 июля.

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Кроме того, он обязал представителей команды спецпрокурора Роберта Мюллера, которые выступают против Манафорта, предоставить его адвокатам свой список из 30 свидетелей.

Ранее американские федеральные судебные власти решили взять под стражу Манафорта.

Как сообщается, такое решение связано с тем, что суд пересмотрел свое решение о содержании Манафорта под домашним арестом в ожидании слушаний по его делу. Манафорта обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую партию, а также в укрывательстве от уплаты налогов. Обвинения предъявил спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует дело о российском вмешательстве в выборы в США.

Обвинения по "российскому делу" предъявили Манафорту его деловому партнеру Рику Гейтсу в конце октября 2017 года. С учетом новой информации о попытках давления на свидетелей по делу сторона обвинения настаивала на изменении меры пресечения.
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Reuters

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