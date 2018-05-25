Дело MH17: Госдеп США призвал Россию перестать лгать

США требуют от России прекратить врать и прояснить свою роль в падении малайзийского "Боинга" над Донецкой областью в 2014 году. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Как отмечается, американские власти полностью доверяют выводам международной следственной группы, которая установила, что ЗРК "Бук", из которого предположительно был сбит малазийский лайнер принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.

"Мы напоминаем о требовании Совета Безопасности ООН о том, чтобы виновные ... были привлечены к ответственности и чтобы все государства в полной мере сотрудничали в установлении виновных. Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюции Совета Безопасности 2166 (2014). Пришло время, чтобы Россия прекратила врать и прояснила свою роль в катастрофе лайнера", – говорится в заявлении.

"Мы остаемся уверенными в способности голландской системы уголовного правосудия преследовать ответственных лиц честно и справедливо" – добавили в Госдепе.

Напомним, Совместная группа по вопросам расследования катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний", в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, представила дополнительные доказательства относительно ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17.

В частности, отмечается, что Совместная группа пришла к заключению, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что голландские следователи подделали видео- и фото доказательства.

А министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что обнародованные доказательства причастности России поможет привлечь виновных к ответственности.