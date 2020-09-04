Дело на 13 млрд долларов: США придумали, как помирить Сербию с Косово

Несмотря на то, что Сербия не признает независимость Косово, это не помешает Белграду и Приштине участвовать в совместных проектах. Так, делегации двух стран подпишут с Соединенными Штатами соглашение об инвестициях на 13 млрд долларов, а на церемонии будет присутствовать президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщил в пятницу, 4 сентября, приштинский канал "Клан Косова".
Источники телеканала из косовской делегации сообщают, что стороны подпишут соглашение о передаче ГЭС "Газиводе" под управление Белграда. Еще одним пунктом соглашения станет присоединение Приштины к "мини-Шенгену" (общебалканскому экономическому рынку), против которого косовары ранее активно выступали. Документ также включает мораторий на год на вступление непризнанного Косова в международные организации.
По данным телеканала, документ предполагает инвестиции в размере 13 млрд долларов в совместные проекты Белграда и Приштины, включая инфраструктуру.
Ожидается, что стороны не будут подписывать соглашение друг с другом. Каждая сторона подпишет такой документ с США.
Экс-премьер непризнанного Косова Рамуш Харадинай заявил, что выступает против такого документа. По его словам, если премьер непризнанного образования Авдулах Хоти подпишет соглашение с Белградом, то Харадинай выйдет из правящей коалиции.
Напомним, в январе 2017-го тогдашний президент Сербии Томислав Николич выразил надежду, что новоизбранный президент США Дональд Трамп поддержит Белград в вопросах отношений с Косово.
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