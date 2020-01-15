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Дело об импичменте Трампу отправили в Сенат: демократы определились с обвинителями

15 января, 22:32

Палата представителей утвердила состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов

/ Фото: AFP

Палата представителей США 15 января большинством голосов приняла решение об отправке статей импичмента в Сенат, где начнется судебный процесс над президентом Дональдом Трампом.

Палата представителей утвердила состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов в судебном процессе по делу об импичменте в Сенате. В него вошли Адам Шифф, Джерри Надлер, Хаким Джефрис, Сильвия Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсон Кроу.

"За" проголосовали 228 конгрессменов, 193 выступили "против".

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Ожидается, что судебный процесс в Сенате начнется на следующей неделе.

Большинство в Сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа – республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

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Напомним, что процедуру импичмента Трампа запустили после того, как в СМИ появилась информация о том, что он мог давить на президента Украины Владимира Зеленского с целью расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.

Напомним, 24 сентября Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

Палата представителей уже утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование проводимому Конгрессом расследованию. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Ненси Пелоси провела несколько встреч за закрытой дверью с представителями демократов в Палате представителей, чтобы определиться с тем, кто станет "менеджерами импичмента".

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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США конгресс сенат Владимир Зеленский Дональд Трамп республиканцы Демократы импичмент Трампа

Источник: ТАСС

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