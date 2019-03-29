Демократ-гигант из Нью-Йорка признан самым высоким политиком
2,08-метровый член нью-йоркского горсовета Роберт Корнеги – бывший баскетболист
В Соединенных Штатах обнаружили самого высокого политика в мире – это 53-летний член Демократической партии и городского совета Нью-Йорка Роберт Корнеги, где он работает в департаменте, отвечающем за строительство и жилье.
Рост бывшего баскетболиста – 2,08 метра. После измерений в положении лежа и стоя американскому чиновнику вручили диплом книги рекордов Гиннеса.
Обратиться в гиннессовский оргкомитет чиновнику посоветовал один из избирателей. Высокий рост для Корнеги – гордость и проблема одновременно хотя бы потому, что на работу ему приходится добираться лишь на метро, поскольку все машины для него маловаты.
Кроме того, во время встреч с избирателями ему приходиться отходить от трибуны как минимум на метр, чтобы не "нависать" над присутствующими.
Напомним, ранее мы писали о самой длинноволосой украинке – 15-летней киевлянке Елене Корзенюк, чьи локоны достигают в длину 2,3 м. У девушки есть все шансы попасть и в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку на сегодняшний день обладательницей самых длинных волос среди детей считается аргентинская школьница – длина ее прически составляет 170,5 см.
Кроме того, мы писали и о другом рекордсмене – 15-летнем американце Даниэле Роуз-Левине, который попал в Книгу Гиннеса, собрав кубик Рубика ногами за 16,96 секунды.
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