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Демократ-гигант из Нью-Йорка признан самым высоким политиком

Сегодня, 13:37

2,08-метровый член нью-йоркского горсовета Роберт Корнеги – бывший баскетболист

Демократ-гигант из Нью-Йорка признан самым высоким политиком США 2,08-метровый член нью-йоркского горсовета Роберт Корнеги - бывший баскетболист

В Соединенных Штатах обнаружили самого высокого политика в мире – это 53-летний член Демократической партии и городского совета Нью-Йорка Роберт Корнеги, где он работает в департаменте, отвечающем за строительство и жилье.

Рост бывшего баскетболиста – 2,08 метра. После измерений в положении лежа и стоя американскому чиновнику вручили диплом книги рекордов Гиннеса.

Обратиться в гиннессовский оргкомитет чиновнику посоветовал один из избирателей. Высокий рост для Корнеги – гордость и проблема одновременно хотя бы потому, что на работу ему приходится добираться лишь на метро, поскольку все машины для него маловаты.

Кроме того, во время встреч с избирателями ему приходиться отходить от трибуны как минимум на метр, чтобы не "нависать" над присутствующими.

Напомним, ранее мы писали о самой длинноволосой украинке – 15-летней киевлянке Елене Корзенюк, чьи локоны достигают в длину 2,3 м. У девушки есть все шансы попасть и в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку на сегодняшний день обладательницей самых длинных волос среди детей считается аргентинская школьница – длина ее прически составляет 170,5 см.

Кроме того, мы писали и о другом рекордсмене – 15-летнем американце Даниэле Роуз-Левине, который попал в Книгу Гиннеса, собрав кубик Рубика ногами за 16,96 секунды.

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Тег рекорд, рост, Нью-Йорк, рекордсмен, книга рекордов гиннеса

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