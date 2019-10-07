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Демократы из Палаты представителей США запросили документы о военной помощи Украине

7 октября, 23:21

Они попросили предоставить им необходимые документы к 15 октября 2019 года

/ Фото: Pixabay

Демократы из Палаты представителей США запросили в Пентагоне и в Административно-бюджетном управлении при Белом доме документы, связанные с финансовой военной помощью Украине.

Об этом сообщает газета The Hill.

Письма с требованием в обязательном порядке предоставить документы поступили от имени председателя комитета Палаты представителей по разведке Адама Шиффа, председателя комитета по иностранным делам Элиота Энгела и комитета по надзору Элайджи Каммингса.

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"Прилагаемая повестка содержит требование (предоставить -Ред.) документы, которые необходимы комитетам, чтобы изучить последовательность событий и причины, стоявшие за решением Белого дома задержать крайне необходимую военную помощь Украине, которая была одобрена Конгрессом США для противодействия российской агрессии", – говорится в письме Шиффа, Энгела и Каммингса.

Они попросили предоставить им необходимые документы к 15 октября 2019 года.

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Ранее сообщалось, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Потом Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине на 250 млн долларов.

Напомним, что ранее эксперты призвали США больше помогать Украине в борьбе с Россией.

Добавим, что начиная с 2014 года США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ.

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Пентагон Украина Демократы военная помощь Конгресс США

Источник: Интерфакс-Украина

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