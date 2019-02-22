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Демократы могут помешать построить "стену Трампа": документ уже в Конгрессе

Сегодня, 20:16

В Палате представителей представили законопроект, который может нарушить все планы президента

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
Демократы могут помешать построить "стену Трампа": документ уже в Конгрессе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/03c/648/5c703c6483371.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/03c/648/5c703c6483371.jpg США В Палате представителей представили законопроект, который может нарушить все планы президента

Члены Демократической партии США разработали резолюцию, запрещающую главе государства тратить на строительство страны на границе с Мексикой средства из фонда, рассчитанного на случай чрезвычайного положения.

Издание The Hill пишет, что конгрессмен от штата Техас Хоакин Кастро уже представил данную законодательную инициативу в Палате представителей.

Журналисты предполагают, что Конгресс может поддержать эту идею, так как демократы удерживают большинство в Палате представителей, а в Сенате также имеются республиканцы, которые выражали недовольство решением Дональда Трампа объявить ЧП.

Впрочем, даже в таком случае хозяин Белого дома может наложить вето на резолюцию, для преодоления которого Конгрессу понадобится набрать две трети голосов.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси уже объявила, что голосование по резолюции состоится 26 февраля. А в течение 18 дней ее должен будет рассмотреть Сенат.

Напомним, что 15 февраля президент США подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения.

Как мы писали, в связи с этим губернаторы 16 штатов уже подали на него иск в суд Сан-Франциско.

В то же время советник американского президента Стивен Миллер предупредил, что Трамп наложит вето на любые попытки Конгресса отменить режим чрезвычайного положения.

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Тег США, чрезвычайное положение, Трамп, вето, Дональд Трамп, Конгресс США

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Источник:

ТАСС

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