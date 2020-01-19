Демократы направили в Сенат обоснование для импичмента Трампа

Трампа обвинили в использовании полномочий для давления на власть Украины

Дональд Трамп / Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Представители Демократической партии США направили в Сенат подробное обоснование импичмента президента Дональда Трампа. Об этом говорится на сайте комитета по разведке Палаты представителей.

Также комитет опубликовал соответствующий документ, который занимает 111 страниц. В документе Трампа обвиняют в использовании президентских полномочий для давления на иностранное правительство (украинскую власть, – ред.).

"Президент Дональд Трамп использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод. Затем он попытался скрыть этот замысел, помешав Конгрессу расследовать его нарушения", – указано в заявлении.

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Также демократы подчеркивают, что импичмент президенту в США согласно конституции позволяется выносить в случае, когда лидер страны "совершает столь серьезные злоупотребления властью".

Авторы обращения призывают Сенат воспользоваться этой возможностью, чтобы защитить конституционную форму правления и президентские выборы в США в 2020 году. Также демократы заявляют, что Сенату следует "устранить угрозу, которую президент представляет для национальной безопасности США".

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Ранее сообщалось, что статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента официально представлены в Сенате Конгресса США.

Первые заседания состоятся 21 января.

Как ранее сообщили американские СМИ, чтобы добиться восстановления уголовного преследования и, соответственно, получить компромат на своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена, Трамп заморозил финансовую помощь Украине. Это привело к началу процедуры импичмента. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

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