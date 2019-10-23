Демократы обвинили Госдеп США в препятствовании процедуре импичмента

Дональд Трамп / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Демократы в Палате представителей Конгресса США в среду направили заместителю госсекретаря Джону Салливану письмо, в котором обвинили Госдеп в препятствовании процедуре импичмента президента США Дональда Трампа из-за отказа предоставить Конгрессу документы, содержащие важную для продолжения расследования информацию. Письмо составили председатели комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд).

"Комитеты (Палаты представителей — Ред.) рассматривают отказ подчиниться требованиям санкционированного запроса как создание препятствий в законной работе Конгресса и в процедуре импичмента", — цитирует агентство Рейтер содержание письма.

Запрошенные Конгрессом документы, как утверждают представители Демократической партии США, содержат доказательства того, что Трамп превысил полномочия президента для "личной политической выгоды".

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Энгел, Шифф и Каммингс ранее направили госсекретарю США Майклу Помпео совместное письмо, в котором потребовали от главы ведомства предоставить законодателям документы, касающиеся контактов Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также были вызваны на слушания для дачи показаний в Конгресс бывший посол США в Киеве Мари Йованович, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент и другие.

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1 октября Помпео в письме Энгелу заявил, что демократы пытаются "принудить" представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, хотя законодатели не выписали для этого никаких повесток. Госсекретарь США подчеркнул, что "пять официальных лиц", о которых идет речь, не могут участвовать в каком-либо допросе или слушаниях без консультации с исполнительной ветвью власти, которая гарантировала бы, что в результате этого не будет раскрыта конфиденциальная информация или данные, касающиеся дипломатической переписки. В связи с этим Помпео требует, чтобы на слушаниях вместе с вызванными в Конгресс людьми присутствовал юрисконсульт Госдепартамента.

Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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