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Демократы опубликовали первые стенограммы показаний по процедуре импичмента Трампа

4 ноября, 20:43

К публикации стенограмм призывала Республиканская партия США

Фото: REUTERS/Leah Millis

Фото: REUTERS/Leah Millis

Демократы Палаты представителей США опубликовали в понедельник первые стенограммы показаний, данных в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает комитет по разведке Палаты представителей США.

"С каждым новым интервью мы узнавали больше о попытке президента манипулировать рычагами власти в целях получения личного политического преимущества", – говорится в заявлении глав комитетов Палаты представителей по разведке, по надзору и по иностранным делам.

Первыми были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.

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"Стенограммы интервью с (бывшим – Ред.) послом Йованович и (бывшим советником госдепа – Ред.) Маккинли четко демонстрируют, как президент Трамп одобрил отстранение высоко уважаемого и эффективного дипломата (Йованович – Ред.) на основании клеветы и лжи", – отмечается в нем.

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К публикации стенограмм призывала Республиканская партия США. В то же время, республиканцы призывали, чтобы демократы опубликовали все стенограммы с показаниями, отмечает издание The Hill, соответственно публикация лишь части стенограмм может вызвать недовольство партии Трампа.

Напомним, в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Дональда Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

А несколько дней назад нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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