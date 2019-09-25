Демократы оставили позади всю работу Трампа – Белый дом

Демократы Палаты представителей уничтожили любые шансы на прогресс в законодательной сфере для народа, - считают в Белом доме

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Демократы Палаты представителей Конгресса США уничтожили шансы на принятие важных для населения законодательных инициатив из-за своих атак на американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм в связи с началом процедуры импичмента главы государства в нижней палате законодательного органа.

"Оставив далеко позади всю работу и результаты президента Трампа, демократы Палаты представителей уничтожили любые шансы на прогресс в законодательной сфере для народа этой страны, продолжая направлять всю свою энергию на предвзятые политические атаки. Их нападки на президента и его повестку не только необъективные и жалкие, но и являются пренебрежением конституционных обязанностей", — отметила она.

По словам Гришэм, "американцы заслуживают выборные должностные лица, которые сосредоточены на ключевых вопросах по улучшению жизни семей, укреплению нашего общества, развитию нашей экономики и обеспечению безопасности нашей страны". Она отметила, что глава вашингтонской администрации занимается этими вопросами и достигает результатов.

Во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента главы государства. Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды.

Высказывания представителей Демократической партии США о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа испортили важный день на Генассамблее ООН.

Так Трамп в Twitter прокомментировал начало процедуры импичмента.

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"Такой важный день в ООН, так много работы и так много достижений, и демократы намеренно уничтожили и дискредитировали это с очередными бессмысленными сенсациями по „охоте на ведьм". Так плохо для нашей страны", — написал хозяин Белого дома в сервисе микроблогов.

Видео: Reuters

Он обвинил в этом спикера находящейся под контролем демократов Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (от штата Калифорния), главу юридического комитета Палаты представителей Джерролда Надлера (от штата Нью-Йорк) и председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния). "Они никогда даже не видели стенограмму телефонного разговора (главы государства с украинским президентом Владимиром Зеленским – Ред.)", — отметил Трамп.

Добавим, что импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

Прерогативой формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

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Видео: Reuters

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США, находящейся на данном этапе в оппозиции, теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

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По этой причине при нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США лишь трижды. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998–1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.

Добавим, чтоучастник американской президентской гонки Джо Байден ранее заявил, что планирует призвать Конгресс США начать процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа в случае, если тот не будет сотрудничать в рамках проводимых Конгрессом расследований

Напомним, что ранее американские СМИ заявили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Сам президент США опроверг абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского, назвав это "фейковыми новостями".

Напомним, что демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже начали расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Добавим, что Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

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