Демократы хотят запретить Трампу встречаться с главами государств в принадлежащих ему местах

Группа сенаторов-демократов представила закон, который запретит Белому дому проводить встречи президента США с главами иностранных государства в местах, принадлежащих Дональду Трампу.
"Пришло время для Конгресса вмешаться и сделать это предельно ясно: президент Трамп не может извлекать выгоду из своих встреч с иностранными лидерами – не в ситуации с G-7, никогда", – цитирует газета The Hill одного из авторов законопроекта сенатора Джеффа Меркли.
Согласно предлагаемому законопроекту, администрация президента не сможет использовать средства налогоплательщиков для встреч с зарубежными лидерами или проведения других многосторонних встреч в Trump International Hotel, Trump Tower, на курорте Mar-A-Lago во Флориде, а также в любом другом месте, в котором президент или его ближайшие родственники имеют в собственности мажоритарную часть.
Авторами законопроекта выступили сенаторы-демократы Джефф Меркли, Эд Марки и Мэйзи Хироно.
Законопроект имеет мало шансов пройти голосование в Сенате, где большинство занимают республиканцы.
РанееТрамп заявил, что не извлек бы никакой финансовой выгоды от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами, поскольку собирался взять на себя оплату расходов на пребывание иностранных лидеров.
По мнению Трампа, саммит "группы семи" на его курорте в Майами был бы лучшим за всю историю подобных мероприятий.
Ранее мы сообщали, что на саммите G7 во французском Биаррице Трамп настойчиво убеждал других мировых лидеров в том, что возрождение формата "Большой восьмерки" с участием РФ помогло бы эффективнее решать спорные вопросы.
Тогда против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сначала Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.
Теперь же, по его словам, из-за демократов оплачивать проведение саммита предстоит не ему, а американским налогоплательщикам.
Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7
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