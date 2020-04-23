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Демократы собираются на съезд, чтобы назвать имя соперника Трампа на президентских выборах

23 апреля, 21:21

Елена Кузьмич

Коронавирус может скорректировать планы политиков

Национальный комитет Демократической партии США готовится к проведению съезда в Милуоки (штат Висконсин – Ред), на котором будет названо имя соперника Дональда Трампа на президентских выборах. Но из-за пандемии коронавируса планы политиков придется скорректировать. Об этом заявил в эфире NY1 председатель национального комитета Том Перес.

"Мы ожидаем проведения полноценного съезда, но в то же время разрабатываются планы действий при разных вариантах развития событий", — сказал он.

В начале апреля Национальный комитет Демократической партии в связи с пандемией коронавируса принял решение перенести сроки проведения партийного съезда в Милуоки (штат Висконсин) с 13 июля на неделю, которая начнется 17 августа.

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По информации The New York Times, экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, уже заручился поддержкой 1305 делегатов съезда. Его соперник — сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, заручившийся поддержкой 939 делегатов, 8 апреля объявил о прекращении борьбы за выдвижение кандидатом на пост президента. Для выдвижения уже в первом туре голосования на съезде Байдену необходима поддержка 1 991 делегата.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Сандерс поддержал Байдена

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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выборы США съезд коронавирус Дональд Трамп Демократическая партия США

Источник: ТАСС

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