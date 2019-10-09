Демократы США направили письмо Помпео по поводу Договора по открытому небу

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Представители руководства фракций Демократической партии в Сенате и Палате представителей Конгресса США призвали госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера отказаться от планов возможного выхода из Договора по открытому небу. Послание соответствующего содержания было направлено во вторник Помпео и Эсперу сенаторами Робертом Менендесом и Джеком Ридом, а также конгрессменами Элиотом Энгелом и Адамом Смитом.

Первые двое являются старшими демократами (заместителями председателей) комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Сената. Энгел и Смит возглавляют аналогичные комитеты Палаты представителей.

"Мы понимаем, что администрация США рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу, и призываем вас не поступать таким образом", — говорится в документе. Его текст был обнародован аппаратами четырех упомянутых законодателей.

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"Выход из договора противоречил бы интересам национальной безопасности США. Как выясняется, этот процесс движется без какого-либо уведомления Конгресса или консультаций с ним. Насколько мы понимаем, ведомствам федерального правительства США было отдано распоряжение даже не обсуждать данный вопрос с Конгрессом", — отмечают законодатели.

Они характеризуют ДОН как "важное многостороннее соглашение в сфере контроля над вооружениями". Выход США из него стал бы "очередным подарком" администрации Трампа России, утверждают авторы послания. С их точки зрения, ДОН является "важнейшим элементом американской и европейской безопасности, и решение о выходе стало бы еще одним ударом по региональной стабильности и безопасности Украины".

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"Выход из Договора по открытому небу воспринимался бы как шаг, ставящий под еще большее сомнение статус приверженности США безопасности Украины, способствовал бы продвижению точки зрения России, выставляющей Соединенные Штаты в виде ненадежного партнера в регионе", — считают члены Конгресса.

Многосторонний Договор по открытому небу подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Договор заключен с целью "содействия открытости в военной деятельности и упрочения международной безопасности путем реализации мер укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба". В частности, в рамках договора действует система квот на облеты.

Это уже не первое международное соглашение, из которого планируют выйти Штаты. Например, 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщил, что Вашингтон окончательно прекращает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений его Россией.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них. В рамках этой сделки Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.

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