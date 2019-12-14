Демократы требуют самоотвода лидера республиканцев в Сенате

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Демократы в Конгрессе США требуют самоотвода лидера республиканцев в верхней палате Митча Макконнелла, который заявил, что прореспубликанский Сенат непосредственно будет сотрудничать с юристами Белого дома, чтобы не допустить импичмента президента.

Об этом сообщает американское центральное издание The New York Times.

"В то время, как Палата представителей на следующей неделе собирается провести голосование по импичменту президента Трампа, сенатор Митч МакКоннелл работал рука об руку с Белым домом над разработкой планов по слушаниям в Сенате", – отмечает издание.

Газета ссылается на интервью Макконнела для Fox News, в котором законодатель заявил: "Все, что я буду делать во время этого процесса, будет происходить в координации с юристом Белого дома".

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Возмущенные тем, что администрация Трампа вместе с республиканцами хотят нивелировать полномочия целого института власти, который в судебном процессе над президентом должен быть независимым от Белого дома, демократы обвинили Макконнелла в пренебрежении обязанностями "беспристрастного правосудия".

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"Если статьи об импичменте будут направлены в Сенат, каждый отдельный сенатор принесет присягу по беспристрастному правосудию", - заявил в этой связи лидер демократического меньшинства сенатор Чак Шумер. Он отметил, что Сенат должен обеспечить "справедливый и честный процесс", который позволит независимо выяснять все факты нарушений со стороны президента.

Конгрессмен от демократов Вал Демингс, который рассматривается как возможный официальный представитель нижней палаты при рассмотрении дела об импичменте, пошел дальше и "призвал Макконнелла объявить самоотвод от процесса об импичменте", пишет издание. Ведь Сенат вместе со всеми его членами будет выступать в роли большого жюри присяжных.

Напомним, ранее демократы Палаты представителей Конгресса США выдвинули два обвинения в деле об импичменте президента Дональда Трампа. Трампу предъявили обвинение в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

А 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и из-за замораживания военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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