Демократы требуют сделать публичным доклад Мюллера о российском вмешательстве

По мнению демократов, генпрокурор США может исказить выводы расследования Мюллера

Фото: AFP

Демократы требуют сделать публичным доклад Мюллера о российском вмешательстве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/585/456/5c95854567a2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/585/456/5c95854567a2e.jpg 2019-03-25T09:04:00+02:00 США По мнению демократов, генпрокурор США может исказить выводы расследования Мюллера

Демократы обвинили генпрокурора США Уильяма Барра в том, что он поместил свой вывод о невиновности Дональда Трампа в воспрепятствовании правосудию в доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании предполагаемого участия России в президентских выборах США в 2016 году и призвали сделать документ доступным для общественности.

"Цензурированное краткое изложение от лично назначенного телохранителя Трампа неприемлемо. Барр держит руку на пульсе, чтобы защитить Трампа. Полный доклад должен быть опубликован немедленно", – заявил член палаты представителей США Билл Паскрелл.

Он отметил, что с первого дня Трамп препятствовал расследованию Мюллера и отказался сотрудничать со спецпрокурором.

"Несколько его (Трампа – Ред.) помощников были осуждены. Если генпрокурор Трампа не будет привлекать его к ответственности за его преступления, Конгресс должен расследовать это", - продолжил демократ.

Также призвали опубликовать полный доклад и другие демократы.

"Американская общественность заслуживает полного отчета и выводов из расследования Мюллера немедленно – а не только внутреннего резюме от чиновника администрации Трампа", - написал сенатор Кори Букер в Twitter.

Председатель Судебного комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер, в свою очередь, заявил, что его комитет намерен вызвать У.Барра для дачи показаний.

"В свете тех самых расхождений и принятия окончательного решения в Министерстве юстиции после доклада специального адвоката, где Мюллер не оправдал президента, мы вызовем Генерального прокурора Барра для дачи показаний перед судебной палатой в ближайшем будущем", - сказал он.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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