Демократы в Конгрессе хотят увидеть полный отчет Мюллера о вмешательстве России в американские выборы

Спецпрокурор Мюллер признал, что никакого сговора между избирательным штабом Трампа и РФ

Фото: Getty Images

Демократы в Конгрессе хотят увидеть полный отчет Мюллера о вмешательстве России в американские выборы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/250/8f2/5c52508f27347.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/250/8f2/5c52508f27347.jpg 2019-03-26T03:27:37+02:00 США Спецпрокурор Мюллер признал, что никакого сговора между избирательным штабом Трампа и РФ

Председатели шести комитетов Палаты представителей Конгресса США, большинство в которой принадлежит демократам, потребовали от министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра не позднее 2 апреля предоставить Конгрессу полный текст доклада об итогах расследования дела о приписываемом РФ вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер.

"Мы официально запрашиваем, чтобы вы предоставили полный текст доклада спецпрокурора Конгрессу не позднее вторника 2 апреля", — говорится в документе.

Ранее Барр направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США основные заключения расследования Мюллера. Объем документа составлял четыре страницы. Но в комитетах считают, что, мол, четырехстраничного письма недостаточно Конгрессу для того, чтобы выполнять свою работу.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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