Демократы ждут от главы Минэнерго США документы по делу об импичменте Трампу

Игнорирование или отказ, в том числе по указанию президента или Белого дома, будет служить доказательством препятствования расследованию

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Демократы Палаты представителей Конгресса требуют от министра энергетики США Рика Перри к 18 октября предоставить документы по расследованию дела об импичменте главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом говорится в распространенном в четверг письме законодателей в адрес Перри.

"В соответствии с проводимым Палатой представителей расследованием об импичменте настоящим обязываем вас предоставить к 18 октября сопроводительные документы, — отмечается в повестке. — Игнорирование или отказ, в том числе по указанию президента или Белого дома, будет служить доказательством препятствования расследованию".

Белый дом уведомил демократов, что не будет с ними сотрудничать в рамках импичмента. Таким образом, все повестки, как ожидается, будут игнорироваться.

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Сообщалось, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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