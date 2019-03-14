Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,18
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Дерзкое убийство в Нью-Йорке: главаря мафии расстреляли на пороге дома

Сегодня, 16:30

Убитый Франческо Кали с 2015 года возглавлял мафиозный клан Гамбино – одну из пяти крупнейших группировок Нью-Йорка

Дерзкое убийство в Нью-Йорке: главаря мафии расстреляли на пороге дома США Убитый Франческо Кали с 2015 года возглавлял мафиозный клан Гамбино - одну из пяти крупнейших группировок Нью-Йорка

Правоохранительные органы Нью-Йорка разыскивают того, кто совершил дерзкое убийство в престижном районе Тодт-Хилл, пишет The New York Post с ссылкой на полицию.

13 марта около 21:20 неизвестные люди на синем фургоне расстреляли 53-летнего Франческо Кали, который с 2015 года возглавлял мафиозный клан Гамбино – одну из пяти групп, которые контролируют организованную преступность в городе.

Франческо Кали. Фото: AFP

По известному под кличкой "Фрэнки Бой" гангстеру выстрелили не менее шести раз. Убийство произошло прямо у его дома, что в мафиозном кругу считается проявлением неуважения.

После случившегося Кали доставили в одну из городских больниц, но врачи не смогли его спасти.

По иронии судьбы район, в котором он живет, известен тем, что именно здесь снимали "оскароносный" фильм "Крестный отец" про мафиозные разборки.

Это убийство стало первым с 1985 года открытым устранением лидера мафиозного клана. Любопытно, что в том году жертвой бандитских войн также стал лидер Гамбино – Пол Кастеллано, которого убили по заказу его подчиненного Джона Готти, впоследствии возглавившего клан.

К расследованию случившегося привлечено ФБР, которые выясняют, связаны ли другие кланы с преступлением.

Напомним, что прошлой осенью в тюрьме в штате Западная Виргиния убили бывшего главаря мафии Бостона и одного из самых известных преступников в США Джеймса "Уайти" Балджера.

Мы также писали о смерти известного убийцы Чарльза Мэнсона, который в 2017 году скончался в тюремной больнице по естественным причинам в возрасте 83 лет.

Кроме того, сообщалось массовом расстреле посетителей боулинг-клуба Gable House в Калифорнии, жертвами которого стали три человека и еще несколько пострадали.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег убийство, мафия, стрельба, расстрел, Нью-Йорк, крестный отец, гангстеры

Вы сейчас просматриваете новость " Дерзкое убийство в Нью-Йорке: главаря мафии расстреляли на пороге дома". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Италии задержали главу мафии "Коза ностра": появилось видео

5 декабря 2018, 06:10

В ходе операции в Палермо задержала 46 членов сицилийской мафии

Перед выборами в Мексике мафия убила 116 политиков

27 июня 2018, 02:21

Через неделю мексиканцы выбирают президента и тысячи мэров и депутатов по всей стране

В Испании полиция задержала одного из лидеров российской мафии

5 августа 2018, 19:26

Задержанному инкриминируют убийство и фальсификацию документов

В Италии задержали одного из самых опасных членов Коза ностры

5 октября 2018, 23:58

Задержанный разыскивался итальянскими властями с 2016 года

5000 евро за собаку: мафия Италии "заказала" пса-"нюхача"

31 октября 2018, 02:24

Почо – это девятилетний джек-рассел-терьер, который служит в полиции Неаполя и доставляет немало хлопот местным наркобаронам

Национализация по-итальянски: полиция отобрала виллы мафии

21 ноября 2018, 14:36

Градоначальница Рима Вирджиния Раджи обещает снести все дома, которые мафиози построили незаконно

Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы

5 примет почему нельзя дарить полотенца

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Ленивый бег для похудения

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Какую пользу здоровью приносит авокадо

Показали элитный особняк Гладковского-младшего

Обильное питье: печальные последствия
Загрузка...

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

Вчера, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов

12 марта, 07:51

Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

В шею врос крестик: в Москве нашли девочку-"маугли"