Дерзкое убийство в Нью-Йорке: главаря мафии расстреляли на пороге дома
Убитый Франческо Кали с 2015 года возглавлял мафиозный клан Гамбино – одну из пяти крупнейших группировок Нью-Йорка
Правоохранительные органы Нью-Йорка разыскивают того, кто совершил дерзкое убийство в престижном районе Тодт-Хилл, пишет The New York Post с ссылкой на полицию.
13 марта около 21:20 неизвестные люди на синем фургоне расстреляли 53-летнего Франческо Кали, который с 2015 года возглавлял мафиозный клан Гамбино – одну из пяти групп, которые контролируют организованную преступность в городе.
По известному под кличкой "Фрэнки Бой" гангстеру выстрелили не менее шести раз. Убийство произошло прямо у его дома, что в мафиозном кругу считается проявлением неуважения.
После случившегося Кали доставили в одну из городских больниц, но врачи не смогли его спасти.
По иронии судьбы район, в котором он живет, известен тем, что именно здесь снимали "оскароносный" фильм "Крестный отец" про мафиозные разборки.
Это убийство стало первым с 1985 года открытым устранением лидера мафиозного клана. Любопытно, что в том году жертвой бандитских войн также стал лидер Гамбино – Пол Кастеллано, которого убили по заказу его подчиненного Джона Готти, впоследствии возглавившего клан.
К расследованию случившегося привлечено ФБР, которые выясняют, связаны ли другие кланы с преступлением.
Напомним, что прошлой осенью в тюрьме в штате Западная Виргиния убили бывшего главаря мафии Бостона и одного из самых известных преступников в США Джеймса "Уайти" Балджера.
Мы также писали о смерти известного убийцы Чарльза Мэнсона, который в 2017 году скончался в тюремной больнице по естественным причинам в возрасте 83 лет.
Кроме того, сообщалось массовом расстреле посетителей боулинг-клуба Gable House в Калифорнии, жертвами которого стали три человека и еще несколько пострадали.
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