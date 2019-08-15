Десятки полицейских и спецназ прибыли к месту стрельбы в США

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Подразделение полицейского спецназа на бронированном спецавтомобиле прибыло в среду на место стрельбы на севере американского города Филадельфия (штат Пенсильвания). Туда же стянуты десятки стражей порядка, передает телекомпания СВС.

По ее данным, свидетели слышали около ста выстрелов. Огонь был настолько интенсивным, что до жителей домов, расположенных в непосредственной близости от места событий, донесся запах пороха.

Отряды полиции установили оцепление вокруг места событий. Органы правопорядка настоятельно рекомендуют населению держаться подальше. Бригадам СМИ, ведущим репортажи с вертолетов, приказано очистить воздушное пространство и не мешать операции. До сих пор нет точной информации, сколько человек стреляли.

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По данным телекомпании, к месту событий выехали мэр Филадельфии Джеймс Кенни и начальник городской полиции Ричард Росс. Полиция в своем Twitter подтвердила ранение нескольких стражей порядка. Их число уточняется.

Новости "Сегодня" писали, что неделю назад власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

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