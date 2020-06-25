Десятки секретных агентов попали на карантин после митинга Трампа – CNN

В Талсе за несколько дней до митинга был зафиксирован рекордный ежедневный максимум заражений

Десятки агентов Секретной службы Соединенных Штатов были отправлены на карантин после участия в предвыборном митинге американского президента Дональда Трампа, который в настоящий момент отстает в рейтингах от своего конкурента сенатора-демократа Джо Байдена. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

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Такое решение было принято после того, как у двух агентов секретной службы, присутствовавших на митинге в Талсе штата Оклахома, был подтвержден COVID-19.

"Секретная служба США остается подготовленной и укомплектованной для выполнения всех различных обязанностей по мере необходимости", – заявили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что в Талсе за несколько дней до митинга был зафиксирован рекордный ежедневный максимум заражений. Эксперты в области здравоохранения выражали обеспокоенность тем, что проведение такого крупного мероприятия может привести к дальнейшему росту числа заражений.

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Тем временем в команде Трампа обнаружили несколько человек с коронавирусом.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в США подтверждено 2 381 369 случаев заражения коронавирусом, умерли 121 979 человек.

Как известно, в США ослабили карантин.

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