Десятки смертей от наводнений в Иране лежат на совести режима в Тегеране – Помпео
Помпео выразил соболезнования жертвам недавних наводнений в Иране
Причиной гибели более пяти десятков людей от наводнений в Иране стала бесхозяйственность режима в Тегеране, который не сделал достаточно для защиты инфраструктуры и сейчас обвиняет в катастрофе сторонние организации.
Об этом заявил во вторник государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Укринформ.
"От имени американского народа мы выражаем наши соболезнования жертвам недавних наводнений в Иране. Это беда в очередной раз продемонстрировало уровень бесхозяйственности иранского режима в градостроительстве, а также в условиях чрезвычайных ситуаций", – подчеркнул глава Государственного департамента США.
Он отметил, что режим в Тегеране обвиняет сторонние организации, "в то время как, собственно, его беспорядочность привела к этой катастрофе". Иранские власти даже осуждают экологов за попытки помочь Ирану подготовиться к этим же проблемам, подчеркнул госсекретарь Помпео.
"Соединенные Штаты готовы оказать помощь и внести вклад в Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, которая затем направит эти деньги через Иранскую организацию Красного Полумесяца для оказания помощи", – отметил глава Госдепартамента США.
Как известно, количество жертв стихии в юго-западных провинциях Иране, на которые в последние недели обрушилось наводнение, перешагнуло за полсотни человек, а число пострадавших стремится к полутысяче. Так, из-за "большой воды" погибли не менее 57 человек и еще 478 пострадали.
Напомним, что ранее сообщалось о 45 жертвах, из которых 21 человек погиб в городе Шираз (южная провинция Фарс).
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