Десятки смертей от наводнений в Иране лежат на совести режима в Тегеране – Помпео

Помпео выразил соболезнования жертвам недавних наводнений в Иране

Майк Помпео. Фото: AFP

Десятки смертей от наводнений в Иране лежат на совести режима в Тегеране – Помпео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/819/114/5c48191148ff3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/819/114/5c48191148ff3.jpg 2019-04-03T00:46:00+03:00 США Помпео выразил соболезнования жертвам недавних наводнений в Иране

Причиной гибели более пяти десятков людей от наводнений в Иране стала бесхозяйственность режима в Тегеране, который не сделал достаточно для защиты инфраструктуры и сейчас обвиняет в катастрофе сторонние организации.

Об этом заявил во вторник государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Укринформ.

"От имени американского народа мы выражаем наши соболезнования жертвам недавних наводнений в Иране. Это беда в очередной раз продемонстрировало уровень бесхозяйственности иранского режима в градостроительстве, а также в условиях чрезвычайных ситуаций", – подчеркнул глава Государственного департамента США.

Он отметил, что режим в Тегеране обвиняет сторонние организации, "в то время как, собственно, его беспорядочность привела к этой катастрофе". Иранские власти даже осуждают экологов за попытки помочь Ирану подготовиться к этим же проблемам, подчеркнул госсекретарь Помпео.

"Соединенные Штаты готовы оказать помощь и внести вклад в Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, которая затем направит эти деньги через Иранскую организацию Красного Полумесяца для оказания помощи", – отметил глава Госдепартамента США. Как известно, количество жертв стихии в юго-западных провинциях Иране, на которые в последние недели обрушилось наводнение, перешагнуло за полсотни человек, а число пострадавших стремится к полутысяче. Так, из-за "большой воды" погибли не менее 57 человек и еще 478 пострадали. Напомним, что ранее сообщалось о 45 жертвах, из которых 21 человек погиб в городе Шираз (южная провинция Фарс).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Десятки смертей от наводнений в Иране лежат на совести режима в Тегеране – Помпео". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.