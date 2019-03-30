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"Мечта в клетке": тысячи мигрантов помещены за колючую проволоку на границе США

Сегодня, 09:33

Чтобы обработать все заявки о предоставлении убежища в США, власти перевели сотни пограничников с южных КПП

Фото: Lucas Jackson
Фото: Lucas Jackson. Фото: Reuters
"Мечта в клетке": тысячи мигрантов помещены за колючую проволоку на границе США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f18/f9e/5c9f18f9e2e96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f18/f9e/5c9f18f9e2e96.jpg США Чтобы обработать все заявки о предоставлении убежища в США, власти перевели сотни пограничников с южных КПП

Миграционный кризис на юге США привел к тому, что министерство внутренней безопасности перевело 750 пограничников с пропускных пунктов на обработку заявок о предоставлении убежища, сообщила глава ведомства Кирстьен Нильсен.

"Не вводите себя в заблуждение: американцы могут почувствовать последствия этой чрезвычайной ситуации", – заявила американский министр.

По ее словам, кадровые перестановки уже привели к коммерческим задержкам и увеличению времени ожидания в пунктах пропуска, что уже ощутили на себе водители по обе стороны границы. В частности, в пятницу в сторону США около мексиканского города Сьюдад-Хуарес образовались огромные пробки из грузовиков.

Кроме того, отмечается резкое увеличение числа соискателей убежища, в частности детей и семей, которые прибывают в США большими группами.

По оценкам министерства внутренней безопасности в марте ожидается 100 тыс. задержаний на границе – рекордный показатель за последние десять лет.

Большинство задержанных смогут годами оставаться в Штатах, пока власти рассматривают их ходатайства о предоставлении убежища.

28 марта Нильсен, выступая в Конгрессе США, заявила о "кризисе всей системы" в свете того, как ее министерство вынуждено заботиться о более чем 1,2 детей-нелегалов, которые прибыли в США без сопровождения взрослых, и 6,6 тыс. семей мигрантов.

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп заявил о готовности полностью перекрыть границу с Мексикой, если власти этой страны не остановят поток нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты.

Как уже сообщалось, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.

Мы также писали, что в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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Тег Мексика, США, миграция, нелегалы, мигранты, караван мигрантов

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Reuters

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