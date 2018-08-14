Действия Трампа помогают Путину сблизиться с Меркель – NYT

Россия и Германия пострадали от тарифов на алюминий и сталь и опасаются последствий недавних мер, которые США ввели против Турции

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин на встрече 18 августа в Берлине могут укрепить позиции относительно общих интересов и обменяться идеями о том, как лучше ответить на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The New York Times.

В немецком правительстве утверждают, что переговоры лидеров двух стран будут сосредоточены на Сирии, Донбассе и совместном трубопроводе для природного газа.

Но аналитики говорят, что помимо подробных пунктов встречи может быть попытка укрепить альянсы и обменяться идеями о том, как лучше всего реагировать на тарифы президента Трампа. Россия и Германия пострадали от тарифов на алюминий и сталь, и оба опасаются последствий недавних мер, которые США ввели против Турции.

"Как Россия, так и Германия пострадали от тарифов на алюминий и сталь, и обе опасаются эффекта домино из-за недавних мер Трампа против Турции", – говорится в материале.

"Я бы рассматривал эту встречу в более широком глобальном контексте", – сказал Стефан Майстер, директор программ по Центральной и Восточной Европе, России и Центральной Азии в Немецком совете по международным отношениям в Берлине.

"Я не считаю это сигналом о потеплении отношений между Берлином и Москвой, но они имеют общие точки интереса, где они все чаще желают сотрудничать", – сказал он.

В верхней части этого списка будет проект трубопровода "Северный поток – 2", который будет поставлять природный газ непосредственно в Германию из России через Балтийское море, в обход Украины и Польши.

Аналитики убеждены, что действия Трампа подталкивают Берлин и Москву к восстановлению и углублению двустороннего сотрудничества.

"Она свободно говорит по-русски, а он – по-немецки. Несмотря на то, что у Меркель сформировалась репутация влиятельного игрока на международной арене, который противостоит авторитарным лидерам, она регулярно разговаривает по телефону с Путиным, несмотря на оккупацию Крыма и российскую войну против Украины", – отмечается в материале.

Напомним, ЕС подготовил жесткий ответ на санкции США против Ирана.