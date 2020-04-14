Дикие конспирологические теории заражают интернет: в ООН заявили об еще одной эпидемии

Весь мир, помимо пандемии коронавируса, столкнулось с валом дезинформации на эту тему.
Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
"Пока мир сражается со смертельной пандемией COVID-19 – с самым трудным кризисом, с которым мы сталкиваемся со времен Второй мировой войны – мы также видим еще одну эпидемию, эпидемию дезинформации", – говориться в заявлении.
По его словам, в информационном пространстве распространяются ненависть, "которая клеймит и унижает людей и (социальные – Ред) группы", советы, опасные для здоровья, и рекомендации, которые не решают проблемы.
"Дикие конспирологические теории заражают интернет", – добавил генсек.
Но Гутерриш не стал называть стран и СМИ, которые распространяют подобную вредоносную, по мнению главы ООН, информацию.
В свою очередь он призвал мир объединиться для противодействия пандемии и проявлять солидарность.
"Вакцина – это доверие", – подчеркнул Гутерриш.
Также он воздал должное журналистам и лицам, проверяющим достоверность информации, и призвал компании, управляющие социальными сетями, "искоренять полные ненависти и пагубные утверждения о COVID-19".
Ранее сообщалось, что британцы жгут вышки 5G из-за фейка о коронавирусе. А СБУ разоблачила 79 распространителей фейков о COVID-19.
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