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Дикие конспирологические теории заражают интернет: в ООН заявили об еще одной эпидемии

14 апреля, 23:57

Елена Кузьмич

"Дикие конспирологические теории заражают интернет", - отметил генсек ООН

Весь мир, помимо пандемии коронавируса, столкнулось с валом дезинформации на эту тему.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Пока мир сражается со смертельной пандемией COVID-19 – с самым трудным кризисом, с которым мы сталкиваемся со времен Второй мировой войны – мы также видим еще одну эпидемию, эпидемию дезинформации", – говориться в заявлении.

По его словам, в информационном пространстве распространяются ненависть, "которая клеймит и унижает людей и (социальные – Ред) группы", советы, опасные для здоровья, и рекомендации, которые не решают проблемы.

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"Дикие конспирологические теории заражают интернет", – добавил генсек.

Но Гутерриш не стал называть стран и СМИ, которые распространяют подобную вредоносную, по мнению главы ООН, информацию.

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В свою очередь он призвал мир объединиться для противодействия пандемии и проявлять солидарность.

"Вакцина – это доверие", – подчеркнул Гутерриш.

Также он воздал должное журналистам и лицам, проверяющим достоверность информации, и призвал компании, управляющие социальными сетями, "искоренять полные ненависти и пагубные утверждения о COVID-19".

Ранее сообщалось, что британцы жгут вышки 5G из-за фейка о коронавирусе. А СБУ разоблачила 79 распространителей фейков о COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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кризис ООН генсек коронавирус вторая мировая война дезинформация

Источник: Интерфакс-Украина

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