Дипломатический скандал в США: ФБР допросило депутата из партии Путина

Спустя пару месяцев после того, как США не выдали визы членам российской делегации в Генассамблее ООН, в аэропорту Нью-Йорка задержали члена Госдумы РФ от путинской партии "Единая Россия" Ингу Юмашеву.
Инцидент произошло в ночь с 5 на 6 октября, сообщил посол России в США Анатолий Антонов, отметив, что Юмашева прилетела для участия в российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс".
После задержания сотрудник ФБР около часа допрашивал российского депутата, задавая ей "абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы", и в итоге предложил ей продолжить общение "в неформальной обстановке", добавили в посольстве РФ.
Антонов назвал действия американских спецслужб "возмутительными и неприемлемыми".
МИД РФ уже выразил свой протест в связи со случившимся, а посольство направило ноту протеста в Госдепартамент США.
Свое задержание Юмашева комментировать не стала.
Напомним, что в августе российские власти отказались выдать визы трем членам Сената США, которые хотели посетить РФ – Майку Ли, Крису Мерфи и Рону Джонсону.
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