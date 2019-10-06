Дипломатический скандал в США: ФБР допросило депутата из партии Путина

Ингу Юмашеву задержали по прилету в Нью-Йорк, откуда она собиралась отправиться на российско-американский форум

Инга Юмашева / Фото: сайт Госдумы РФ

Спустя пару месяцев после того, как США не выдали визы членам российской делегации в Генассамблее ООН, в аэропорту Нью-Йорка задержали члена Госдумы РФ от путинской партии "Единая Россия" Ингу Юмашеву.

Инцидент произошло в ночь с 5 на 6 октября, сообщил посол России в США Анатолий Антонов, отметив, что Юмашева прилетела для участия в российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс".

После задержания сотрудник ФБР около часа допрашивал российского депутата, задавая ей "абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы", и в итоге предложил ей продолжить общение "в неформальной обстановке", добавили в посольстве РФ.

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Антонов назвал действия американских спецслужб "возмутительными и неприемлемыми".

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МИД РФ уже выразил свой протест в связи со случившимся, а посольство направило ноту протеста в Госдепартамент США.

Свое задержание Юмашева комментировать не стала.

Напомним, что в августе российские власти отказались выдать визы трем членам Сената США, которые хотели посетить РФ – Майку Ли, Крису Мерфи и Рону Джонсону.

Мы также писали, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о причастности России к скандалу с телефонным разговором президентов США и УкраиныДональда Трампа и Владимира Зеленского.

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