Директор ФБР рассказал. какую угрозу Россия представляет для США

ФБР зафиксировала активное злонамеренное иностранное влияние в ходе предвыборной кампании 2016 года

Фото: Getty Images

Директор ФБР Кристофер Рей считает, что Россия представляет собой "чрезвычайно существенную" угрозу для США в сфере разведки. С таким утверждением он выступил в пятницу в вашингтонском Совете по международным делам.

"Россия представляет чрезвычайно существенную контрразведывательную угрозу для США, - сказал он. – Безусловно, это относится к киберпространству и к тому, что мы называем злонамеренным иностранным влиянием, а также к их активности в нашей стране".

"Весьма активное злонамеренное иностранное влияние мы наблюдали в ходе предвыборной кампании 2016 года, – продолжал он. - Это нашло свое отражение в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, и эти действия продолжаются. Речь идет об использовании соцсетей, пропаганды, ложных персонажей. Все это нацелено на то, чтобы противопоставить нас друг другу и таким образом подорвать веру американцев в демократию".

"Такая угроза существует не только в период избирательных кампаний, – утверждал он. - Это угроза существует постоянно, и такая деятельность продолжается".

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада спецпрокурора Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Директор ФБР рассказал. какую угрозу Россия представляет для США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"