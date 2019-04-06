Дискусии продолжаются: в США сообщили о продолжении контактов с КНР для подписания торгового соглашения

США и Китай провели продуктивные встречи и добились прогресса по ряду ключевых проблем

Фото: Pixabay

Дискусии продолжаются: в США сообщили о продолжении контактов с КНР для подписания торгового соглашения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bb0/4f2/5c8bb04f2806d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bb0/4f2/5c8bb04f2806d.jpg 2019-04-06T04:46:00+03:00 США США и Китай провели продуктивные встречи и добились прогресса по ряду ключевых проблем

На прошедшем 3-5 апреля в Вашингтоне очередном этапе американо-китайских переговоров достигнут прогресс, постоянные контакты будут продолжены, сообщил Белый дом.

"США и Китай провели продуктивные встречи и добились прогресса по ряду ключевых проблем. Значительную часть работы еще предстоит проделать. Руководители, заместители министров и члены делегаций будут поддерживать постоянные контакты для решения остающихся вопросов", – говорится в распространенном сообщении.

В нем отмечается, что "темами переговоров были вопросы интеллектуальной собственности, передачи технологий под давлением, нетарифные барьеры, сельское хозяйство, услуги, закупки и правовая сфера". Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп также заявил, что на переговорах удалось добиться прогресса.

"Мы очень близки к тому, чтобы заключить сделку. Это не значит, что она уже существует, поскольку ее еще нет, но мы, безусловно, подошли к ней намного ближе", – казал американский президент. Он отметил: "Думаю, что в течение следующих четырех недель, возможно, раньше или позже, чего бы это ни стоило, может быть объявлено о чем-то монументальном".

Председатель КНР Си Цзиньпин также считает, что на переговорах удалось серьезно продвинуться по тексту торгового соглашения с США, которое обсуждается на двухсторонних переговорах. "Председатель КНР Си Цзиньпин в послании своему американскому коллеге Дональду Трампу заявил, что по тексту китайско-американского торгово-экономического соглашения был достигнут существенный прогресс", – сообщило агентство "Синьхуа".

Си Цзиньпин выразил надежу на заключение соглашения на взаимовыгодной и справедливой основе в ближайшее время. Устное послание китайского руководителя на встрече с Трампом передал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах. Он также отметил достигнутый прогресс.

Напомним, что ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин 28 марта прибыли в Пекин для участия в очередном раунде торговых переговоров с китайскими чиновниками. Их целью является соглашение, которое положит конец торговой войне Китая и США.

Переговоры продолжатся, пока не будет достигнут прогресс в обсуждении ключевых вопросов. "Они могут идти до мая, июня, никто не знает. Возможно, это (заключение сделки. – ред.) случится в апреле, мы не знаем", – сказал представитель администрации США.

На прошлой неделе Трамп сказал, что Вашингтон может сохранить пошлины на китайские товары на "значительный период" времени, чтобы гарантировать соблюдение Пекином потенциального торгового соглашения.

При этом министр торговли США увидел хорошие перспективы для торгового соглашения с Китаем.

18 марта Трамп заявлял, что подготовка торговой сделки между США и КНР требует больше времени, чем планировалось первоначально.

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что главы КНР и США не смогут завершить подписание соглашения до конца марта.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил сам Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения.

Рынки уже пошли вверх после недавнего заявления Трампа о том, что он отложит повышение пошлин на импорт из Китая объемом 200 млрд долларов и перенесет крайний срок достижения соглашения.

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

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