"Для Украины сейчас опасное время": американский политолог о действиях Трампа

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

О том, почему у Дональда Трампа есть все шансы выиграть выборы президенты США, как проблема коррупции может критически ухудшить позиции Киева и почему простые приглашения инвесторов в Украину ничего не стоят без реальных и понятных условий работы для иностранного капитала, в интервью сайту "Сегодня" рассказал американский политолог Джейсон Смарт.

Джейсон Смарт. Фото: jasonjsmart.com

- Сейчас в США один скандал сменяется другим. Почему так происходит при президентстве Трампа, который как начал с истории про российское вмешательство в американские выборы, так и продолжает попадать в различные скандалы?

- Это стиль Трампа. Ему нравятся такие кризисы. Каждый раз, когда медиа начинают его атаковать, он сразу может менять нарратив, повестку разговоров в стране. Скандал должен сменяться скандалом. Смотрите, еще недавно был большой скандал из-за ухода из Сирии и, так или иначе, обречение курдов на смерть. Ужас! Потом Трамп пишет письмо Эрдогану, где пишет, чтобы тот "не был дураком". Уже никто не говорит о курдах, а об этом письме. До этого была Украина, разговор с Зеленским. И так скандал за скандалом. Это его стиль. Для него это нормально. Почему? Потому что когда вы меняете так повестку дня, то на следующий день мало кто помнит, что же было вчера. Поэтому, на мой взгляд, Трамп выиграет выборы президента.

- Почему вы так думаете?

- Первое: Трамп популярен. У него популярность 46%.

Второе: наша избирательная система. Хочу напомнить, что мы не голосуем так, как это делают в Европе. В США фактически голосуют штаты. И вот сейчас мы видим, что демократические кандидаты очень непопулярны в главных штатах, что они там проигрывают.

Третье: демократы теряют поддержку среди рабочего класса. А Трамп очень простой. Он пишет Эрдогану: не будь дураком! Это как люди на улице говорят. Когда читаешь серьезный дипломатический текст, то обычному американцу это не интересно. Обычный избиратель в США не знает, где эта Турция, какой-то Эрдоган, а тут вот бац – письмо Трампа. Круто же! Так думает простой американец.

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Демократическая партия слишком толерантная и либеральная. Например, на последних дебатах они говорили, что неправильно говорить "он" или "она". Нужно спросить у человека: ты хочешь быть "он", "она" или "оно"? Вы думаете, что американец или американка это понимают? А демократы все говорят про идентичность. Для большинства людей это второстепенные вопросы, а Трамп говорит на их языке и о важных для людей проблемах.

Вот он недавно написал, как США убили главаря ИГИЛ. Трамп пишет жестко: "Он умер, забежав в тупиковый тоннель, куда его загнал наш спецназ. По пути он выл, кричал и плакал". Это жестко, очень жестко. Это как фраза Путина про "мочить в сортирах". Но люди либо в России, либо в США, это понимают и это им нравится.

Вот почему я думаю, что Трамп победит.

- Но вот я читаю Twitter. К примеру, экономиста Пола Кругмана и историка Тимоти Снайдера. Мне кажется, что почти вся интеллектуальная элита США против Трампа, а вот среди простых людей он популярен. Почему такой разрыв в восприятии?

- Кругман – это человек высокого класса и уровня (Пол Кругман является Нобелевским лауреатом по экономике – Авт.). Он привык говорит с людьми похожего склада ума, а Трамп человек низкого уровня. Он понимает ситуацию как аматор. И все вопросы он решает как аматор. Если раньше американские президенты спрашивали у экспертов или экспертных групп, как лучше поступить в этой или иной ситуации, то сейчас никто ничего не спрашивает. Трамп просто валит, все в шоке. Вот письмо Эрдогану. Все в ужасе, а какой результат? Эрдоган остановился! Оно работает. Я сам учился в университете, мне лично приятней с такими же людьми работать, но к эффектности Трампа нужно относиться серьезно. Более того, есть позитивные результаты. Скажем, США платили за НАТО очень много. Поэтому у нас нет бесплатной медицины и образования. И вы представьте, как мы смотрим на Европу и Канаду, где это все есть. И Трамп говорит: мы не будем защищать вас бесплатно, поднимайте и вы военные расходы! И я согласен с этим требованием. В результате этого давления европейцы увеличили траты на несколько миллиардов. Что бы там не говорили, но это результат Трампа.

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- Тут Россия помогла. Это как в анекдоте, где все бы хотели, чтобы их оккупировали войска США, а не русские. Но есть еще одна история – Китай. Что там?

- Вот, есть Трамп. Чем он занимался всю жизнь? Покупал землю и строил жилье. Он никогда не думал про международные отношения. Но он жил в Нью-Йорке. Он видел, как китайцы покупают гостинцы, дома и землю. Это было еще 20 лет назад. Они как ведут бизнес? Преимущественно сами, не берут американцев в партнеры. А как вели себя советские люди: русскоговорящие евреи, украинцы, русские, белорусы? Они приезжали и снимали квартиры. Они готовы вместе с американцами делать инвестиции в гостиницы или другой бизнес, открыты к кооперации, а китайцы не хотят это делать ни с кем. Русские готовы работать с нами, а китайцы выдавливают с рынка. Думаю, что это у него в голове, что с китайцами надо разбираться. И вот он президент страны. И он вводит тарифы против Китая, хотя его экономисты говорят: это невозможно. Нет, делаем, – отвечает им Трамп. И делает.



- Трамп уже родился богатым, его отец был богатым человеком. Многие демократы вышли из нижнего среднего класса, но многие американцы своим "рубахой-парнем" считают Трампа, а не ту же Хилари Клинтом, которая не из богатой американской семьи. Почему так?



Сам Трамп не говорит, что его отец был богатым человеком. Трамп развивает историю, что это все он построил и заработал. И это важно. Вот как мыслит простой американец. Он думает, что вот я закончу учебу и возьму в кредит дом, где будет квартира для себя и для сдачи в аренду. Деньгами от арендаторов будем покрывать большую часть кредита. Так сэкономим и купим автомобиль, буду ночью работать на Uber, а днем на основной работе. Жена будет работать. Так накопим денег на свое дело. Если дело пойдет, можно локальную сеть открывать, разбогатеть.



- Я понял, он использует то, что называется "американская мечта"?

- Да, американцы не говорят: вот у меня "американская мечта"! Но наши планы на жизнь – вот эта цепочка, где кредит-дом-работа-ларек-еще ларек. И вот перед ними человек, который добился успеха. Люди думают: и я так смогу!

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- А как развивается история с разговором Зеленского и Трампа по телефону?

- Для Украины сейчас опасное время. Сейчас США смотрят на Украину очень интенсивно. Я несколько дней назад приехал в Киев. За два дня мне позвонили из шести уважаемых изданий. Расспрашивают что, кто и как. Они присылают сюда журналистов, чтобы узнать, расспросить, что тут происходит. И для Украины это опасно.

- Почему?

- Если сыграть правильно, то можно и выиграть. Но нужно показать прозрачность, отсутствие коррупции... Но мы же знаем, что она здесь есть. Тогда второй путь – показать криминальный процесс, который правильно работает. Если Украина не покажет прогресса в деле борьбы с коррупцией, то это будет плохо. Сейчас США дают Украине сотни миллионов долларов. ВВП Украины $130 млрд. Госдолг США уже $1 трлн. Кажется, что очень разные суммы. Но учтите эффект Трампа. Вот сидит простой американец дома и ему говорят, что мы сотнями миллионов долларов помогаем Украине. Для него это много или мало? Для него это много. И он спрашивает: где эта Украина? Ему объясняют. А почему помогаем? У них война с Россией, им нужно защитится от Москвы? Окей, это поймут, все фильмы Голливуда предполагают, что русские плохие. Да, украинцам надо помочь, – думает американец. Но тут ему еще кто-то начинает говорить, что украинцы разворовывают деньги из своего национального бюджета в колоссальных суммах… Тогда американец будет чувствовать, что из бюджета Украины украли и его деньги. Как это так? Это справедливо?

Второе: почему-то Трампу нравится Москва. Я не знаю, почему так. Но он может, я этого боюсь, начать перед выборами даже рекламировать коррупцию в Украине и рассказывать, как украинские политики помогали демократам на выборах. Для Украины этот трюк Трампа будет очень серьезной проблемой. Потому что США лучший партнер, чем Европа, это Трамп правду сказал. Но Украине нужно тоже помочь США – быть ответственной страной, работать против коррупции. Иначе американцам это не объяснить.

Третье: большинство американских журналистов позитивно настроены к Украине. Но я хорошо понимаю психологию американцев. Если в американской прессе будут повторять, что Украина – это "деньги на ветер", то это очень сильно сыграет против страны. Эти журналисты могут помочь этому плохому имиджу Украины стать доминирующим, хоть лично они за Украину. Это минус того, что сейчас слишком большое внимание сконцентрировано на Украине.

- Каким образом новой власти вести себя с американцами, которые приезжают сюда, берут комментарии?

- Нужно признать, что есть коррупционная репутация. Поэтому нужно показать, что есть борьба с коррупцией. Мне было смешно, когда Климкин ездил по миру и говорил: инвестируйте в Украину! Выглядит со стороны как сумасшествие. У всех вопрос: зачем? Чтобы украли деньги, отобрали что-то? Зачем инвесторам такие проблемы? А просто говорить про инвестиции в Украине- это то же самое, что просто просить деньги. Это так не работает. Вы объясните и покажите людям пример успешных инвесторов, покажите, как через суд решались какие-то проблемы, как работает банковская система. А ваша бюрократическая система – это еще одно сумасшествие.

Мне нравится Зеленский. Пока. Но я боюсь ситуацию с "Приватом". Я вот говорил с одним серьезным банк-инвестором, он сказал, что если банк отдадут Коломойскому, МВФ уходит и 60 гривен за доллар. Я надеюсь, что власть на этот риск не пойдет. Не знаю, какие отношения у Коломойского и Зеленского. Надеюсь, что они оба не глупые люди.

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