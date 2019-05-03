Доклад о сговоре Трампа с Россией стал бестселлером в США

Только за прошлую неделю результаты расследования сговора Дональда Трампа с Россией на выборах купили 40 тысяч раз

Первая страница доклада Роберта Мюллера. Фото: REUTERS/Mike Segar.

Документ с результатами расследования спецпрокурором США Робертом Мюллером предполагаемого сговора с Россией членов президентской кампании действующего главы государства Дональда Трампа стал настоящим бестселлером в Америке.

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Ссылаясь на данные сервиса BookScan, агентство The Associated Press пишет, что только за прошлую неделю в США продали более 40 тысяч экземпляров печатного варианта доклада, несмотря на то, что в электронном виде он доступен для бесплатного скачивания на сайте Минюста США.

Таким образом, книга "Доклад Мюллера" вошла в список самых продаваемых изданий с невымышленным сюжетом.

Выпуском книги сотрудничестве с газетой The Washinton Post занимаются три издательства: Melville House, Skyhorse Publishing и Scribner. При этом последнему издательскому дому удалось продать гораздо больше экземпляров доклада.

Это объясняется тем, что вариат от Melville House и Skyhorse Publishing попал на прилавки книжных магазинов позже.

Напомним, что итоговый доклад Мюллера был обнародован Минюст США 18 апреля. В нем Мюллер признал, что расследование не выявило сговора президента США Дональда Трампа с Россией.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал заключение спецпрокурора окончательным поражением всех своих политических оппонентов.

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