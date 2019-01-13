Документальный фильм об Украине получил награду в Нью-Йорке

На данный момент съемочная группа и главные герои фильма как раз находятся в Нью-Йорке на презентациях фильма

Документальная лента "Отдаленный лай собак" датского режиссера Симона Леренга Вильмонт о жизни детей из Гнутово на линии фронта в восточной Украине получила награду кинопремии Cinema eye Honors в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Укринформ.

"Победителем в категории "Spotlight" стал "Отдаленный лай собак" режиссера Симона Леренга Вильмонта", – говорится в сообщении кинопремии в Twiiter.

Сам режиссер был удивлен и прежде всего поздравил героев фильма с наградой.

"Отдаленный лай собак" выиграл награду на Cinema Eye Honors. Олег и Александра, вы – суперзвезды!", – написал он на своей странице в Facebook.

Ранее фильм был включен в короткий список номинантов кинопремии "Оскар", церемония которой состоится в феврале 2019-го года в Лос-Анджелесе. На данный момент съемочная группа и главные герои фильма как раз находятся в Нью-Йорке на презентациях фильма.

Кроме того, лента победила на международном фестивале документальных фильмов IDFA в Амстердаме.

Отметим, что лента "Отдаленный лай собак" рассказывает о 10-летнем мальчике, который с бабушкой живет неподалеку от зоны боевых действий на Донбассе. Фильм снимался в селе Гнутово (Донецкая область) в 2015-2017 годах. Этот населенный пункт расположен рядом с Мариуполем и находится под контролем Украины. Однако он нередко попадает под обстрелы, так как неподалеку проходит линия фронта. Премьера состоялась 19 ноября 2017 года.