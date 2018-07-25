Дом из песка и купальник за 30 миллионов: ТОП-3 события, удивившие мир

Вчера, 14:36

Холли Берри занимается спортом на пляже, бразилец живет в доме из песка и воды, а в Израиле создали купальник за 30 миллионов долларов


Сайт "Сегодня" собрал новости, изумившие мир этим летом.

Холли Берри на пляже

Лето – время демонстрировать тело в купальнике.В свои 51 год известная актриса Холли Берри хвастается подтянутой фигурой. Впрочем, это – следствие непрерывных тренировок. В том числе и на пляже. С тренером, или же в компании детей. Звезда уверена – если прилагать усилия – формы всегда будут соблазнительными.

Король пляжа

Король пляжа живет в бразильском Рио-де-Жанейро. Так называют местного чудака Марсио Матолиаса. Который уже 23 года живет в песчаном замка площадью 3 квадратных метра. Мужчина говорит – этого достаточно – для вещей и книг. И чтобы имение не развалилось, он регулярно поливает его водой. А если и разрушится – Марсио не расстроится – построит новый.

Эксклюзивный купальник

Совместное творение дизайнера Сьюзан Роузен и израильской ювелирной компании стало одним из самых дорогих в мире. Ткани – там почти нет, одни бриллианты. Общий вес которых 127 карат. И все они в платиновых креплениях. Такая роскошь даже не всем богачам по карману. Стоимость уникального купальника – 30 миллионов долларов.
Бразилия, пляж, Холли Берри, купальник
Источник:

"Сегодня"

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