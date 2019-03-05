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Домашний пес откусил и сожрал руку маленького мальчика в США

Сегодня, 17:44

Медики думали достать откушенную часть тела из желудка собаки, но хирург эту идею забраковал

Фото: Pixabay
Домашний пес откусил и сожрал руку маленького мальчика в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e98/e57/5c7e98e57d058.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e98/e57/5c7e98e57d058.jpg США Медики думали достать откушенную часть тела из желудка собаки, но хирург эту идею забраковал

Американские врачи из города Солт-Лейк Сити, штат Юта, столкнулись с жутким инцидентом. В одну из городских больниц доставили четырехлетнего мальчика без руки – ее откусил пес.

Как сообщает Time, инцидент произошел, когда ребенок, чья семья недавно поселилась в доме в городе Лэйтон, решил погладить соседских собак породы хаски. Но, когда мальчик потянулся к животным, одно из них вцепилось ему в руку и перекусило кость.

На месте случившегося откушенную часть тела не нашли, поэтому предполагается, что пес ее сожрал. Врачи предлагали убить собаку, чтобы достать руку и пришить ее обратно, но проводивший операцию хирург эту идею откинул.

Теперь малыш на всю жизнь останется инвалидом, а власти решают, как поступить с собакой –усыпить ее или внести в список опасных животных, подлежащих наблюдению, поскольку прежде она на людей не нападала.

К тому же, хаски содержались надлежащим образом и не выпускались на улицу без намордников.

Напомним, ранее в Бердянске на школьницу напала агрессивная собака. Теперь родители пострадавшей пытаются найти животное, чтобы узнать, болело ли оно бешенством.

Мы также писали об инциденте в Киеве, где полицейским пришлось застрелить пса, которого пьяный хозяин натравил на прохожих и стражей правопорядка.

Кроме того, сообщалось, что в Запорожье бойцовская собака едва не убила собственного хозяина – пострадавшего со рваными ранами конечностей пришлось вызволять спасателям.

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Тег США, собака, пес, домашние животные, хаски, Юта

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