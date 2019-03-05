Домашний пес откусил и сожрал руку маленького мальчика в США
Медики думали достать откушенную часть тела из желудка собаки, но хирург эту идею забраковал
Американские врачи из города Солт-Лейк Сити, штат Юта, столкнулись с жутким инцидентом. В одну из городских больниц доставили четырехлетнего мальчика без руки – ее откусил пес.
Как сообщает Time, инцидент произошел, когда ребенок, чья семья недавно поселилась в доме в городе Лэйтон, решил погладить соседских собак породы хаски. Но, когда мальчик потянулся к животным, одно из них вцепилось ему в руку и перекусило кость.
На месте случившегося откушенную часть тела не нашли, поэтому предполагается, что пес ее сожрал. Врачи предлагали убить собаку, чтобы достать руку и пришить ее обратно, но проводивший операцию хирург эту идею откинул.
Теперь малыш на всю жизнь останется инвалидом, а власти решают, как поступить с собакой –усыпить ее или внести в список опасных животных, подлежащих наблюдению, поскольку прежде она на людей не нападала.
К тому же, хаски содержались надлежащим образом и не выпускались на улицу без намордников.
Напомним, ранее в Бердянске на школьницу напала агрессивная собака. Теперь родители пострадавшей пытаются найти животное, чтобы узнать, болело ли оно бешенством.
Мы также писали об инциденте в Киеве, где полицейским пришлось застрелить пса, которого пьяный хозяин натравил на прохожих и стражей правопорядка.
Кроме того, сообщалось, что в Запорожье бойцовская собака едва не убила собственного хозяина – пострадавшего со рваными ранами конечностей пришлось вызволять спасателям.
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