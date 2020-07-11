Дональд Трамп передумал выводить США из НАТО

Американский президент Дональд Трамп, который раньше грозил выходом Соединенных Штатов из НАТО, заявил, что не хочет выхода США из Альянса. Об этом он сказал в интервью одному из обозревателей газеты The Washington Post и телеканала Fox, передает ТАСС.

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"Нет, я не хочу выходить", - сказал хозяин Белого дома.

"Но я хочу, чтобы они (другие страны НАТО. – Ред.) платили свою справедливую долю", - добавил Трамп.

В интервью президент США рассказывал о шагах, предпринятых им для противодействия России. К числу таковых он отнес свои усилия, направленные на то, чтобы убедить союзников США по НАТО увеличить финансирование Альянса. Он также отметил, что благодаря его действиям восемь стран НАТО выполняют обязательства, тратя на оборонные нужды не менее 2% ВВП.

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"Но, кстати говоря, 2% – это слишком мало. ...У меня были такие, кто почти ничего не платил, а теперь они платят. И они задали мне серьезный вопрос: "Вы бы вышли...?" И я ответил: "Я бы вышел". И если вы не даете такой ответ, они не собираются платить", – пояснил Трамп.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа должна задуматься о своей роли в мире без главенства США.

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