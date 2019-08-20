Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,18
27,95

Дональд Трамп в очередной раз стал дедушкой

20 августа, 18:33

Президентская внучка Каролина Дороти появилась на свет 20 августа

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В семье американского президента – пополнение. У младшего сына Дональда Трампа Эрика родился второй ребенок.

Радостной новостью Трамп-младший поделился на своей странице в Instagram 20 августа. Он сообщил, что это девочка.

"Мы с Ларой Трамп рады поприветствовать Каролину Дороти Трамп в этом мире. Мы уже любим тебя!" — пишет счастливый отец под фото в соцсети.

Реклама

Таким образом, Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз: пятерых внуков ему подарил сын Дональд Трамп-младший, и троих – дочь Иванка.

В тренде
Гонка или втягивание третьего игрока: к чему ведут испытания США и Россией "запрещенных" ракет

Напомним, первенец пары – мальчик Эрик Люк – родился два года назад.

Как мы писали, перед его рождением президент США без разрешения родителей раскрыл пол малыша. В интервью телеканалу Fox News Эрик рассказал, что его отец узнал пол будущего внука в середине марта во время поездки в город Нэшвилл, штат Теннеси. При этом отмечается, что известие так взволновало Трампа, что он тут же обратился к ожидающим его выступления людям и сказал: "Это мальчик! Не могу дождаться!".

После этого признания беременная жена Эрика Лара сообщила Трампу, что они еще не говорили об этом посторонним. Но в итоге супруги признались, что не держат на президента зла, потому что понимают, как он рад новому внуку

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

дети внук Трамп рождение внучка дедушка Дональд Трамп

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США запретили провоз в самолете некоторых моделей MacBook Pro
В США запретили провоз в самолете некоторых моделей MacBook ProСША
Самоубийство миллиардера в тюрьме США: что показало вскрытие
Самоубийство миллиардера в тюрьме США: что показало вскрытиеСША
В США назвали единственного человека, способного остановить войну на Донбассе
В США назвали единственного человека, способного остановить войну на ДонбассеПолитика
В детском саду США погибли пять детей
В детском саду США погибли пять детейСША
Уже не Китай: изменился крупнейший в мире держатель внешнего долга США
Уже не Китай: изменился крупнейший в мире держатель внешнего долга СШАЭкономика
Русский самолет-шпион над США и прощание с all inclusive : главные события недели
Русский самолет-шпион над США и прощание с all inclusive : главные события неделиДругие страны

Новости партнеров

Loading...