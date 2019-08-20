Дональд Трамп в очередной раз стал дедушкой

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В семье американского президента – пополнение. У младшего сына Дональда Трампа Эрика родился второй ребенок.

Радостной новостью Трамп-младший поделился на своей странице в Instagram 20 августа. Он сообщил, что это девочка.

"Мы с Ларой Трамп рады поприветствовать Каролину Дороти Трамп в этом мире. Мы уже любим тебя!" — пишет счастливый отец под фото в соцсети.

Реклама

Таким образом, Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз: пятерых внуков ему подарил сын Дональд Трамп-младший, и троих – дочь Иванка.

Напомним, первенец пары – мальчик Эрик Люк – родился два года назад.

Как мы писали, перед его рождением президент США без разрешения родителей раскрыл пол малыша. В интервью телеканалу Fox News Эрик рассказал, что его отец узнал пол будущего внука в середине марта во время поездки в город Нэшвилл, штат Теннеси. При этом отмечается, что известие так взволновало Трампа, что он тут же обратился к ожидающим его выступления людям и сказал: "Это мальчик! Не могу дождаться!".

После этого признания беременная жена Эрика Лара сообщила Трампу, что они еще не говорили об этом посторонним. Но в итоге супруги признались, что не держат на президента зла, потому что понимают, как он рад новому внуку

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама