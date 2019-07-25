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Дональда Трампа жестко подставили на публике

25 июля, 19:29

Неизвестные высмеяли президента за любовь из-за скандалов вокруг его связей с Россией

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP

Американского президента США Дональда Трампа, который ранее выразил желание наладить отношения с Россией, разыграли, подставив его на общественном мероприятии.

Как пишет Washington Post, инцидент случился 23 июля на студенческой конференции организации Turning Point. Когда хозяин Белого дома вышел к трибуне, проектируемое на стену за ним изображение официальной печати главы Белого дома изменилось.

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Вместо одноглавого орла, который держит в лапах стрелы и оливковые ветви, на изображении оказался двуглавый орел с клюшками для гольфа. Таким образом, пранкеры, очевидно, хотели обыграть любовь Трампа к гольфу и скандалы вокруг его связей с Россией.

После случившегося в Белом доме заверили, что не видели измененный символ до того, как он появился на экране. А в Turning Point уверяют, что не знают, как изображение оказалось на экране, но допускают, что вина за это лежит на команде звуко- и видеооператоров.

Напомним, ранее Министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию российского вмешательства в американские выборы 2016 года. В документе не было сказано о том, что Дональд Трамп вступал в сговор с Россией с целью победить на выборах.


А 24 июля Мюллер выступил в Конгрессе, где ответил на ряд вопросов на тему российского вмешательства в избирательный процесс в США. При этом он вновь не выдвинул обвинений в адрес Трампа, но и не оправдал его.

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Тег курьез, герб, Трамп, конфуз, вмешательство России

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