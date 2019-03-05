Дополнительные войска США в Европе – в Пентагоне сделали заявление
Агрессия России в Европе возрастает, отметил генерал Кертис Скапаротти
Европейское командование (EUCOM, ЮКОМ) ВС США рекомендует увеличить численность размещенных в регионе на постоянной основе и ротируемых американских войск. Об этом заявил во вторник на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.
"С учетом модернизирующегося и все более агрессивного военного присутствия России EUCOM рекомендует увеличить численность наших размещенных на постоянной основе и ротируемых сил, чтобы усилить наши возможности сдерживания", - сказал он.
"EUCOM также рекомендует дополнительные инвестиции с целью расширения европейской логистической инфраструктуры и возможностей для быстрого развертывания сил США в Европе", – добавил генерал.
Ранее Скапаротти уже заявлял о необходимости увеличить американский контингент в Европе.
Напомним, США настаивают на введении специального плана "30-30-30-30", который предполагает развертывание в Европе серьезных военных сил для сдерживания России.
Согласно плану американцев, НАТО должны будут иметь в своем распоряжении готовыми в любой момент среагировать на угрозу в течение 30 дней десятки военных формирований: 30 сухопутных батальонов, 30 эскадрилий истребителей и 30 кораблей. Отмечается, что размер батальонов может составить от 600 до 1000 солдат.
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