Дополнительные войска США в Европе – в Пентагоне сделали заявление

Агрессия России в Европе возрастает, отметил генерал Кертис Скапаротти

Фото: AFP

Дополнительные войска США в Европе – в Пентагоне сделали заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/861/4d6/5c78614d638de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/861/4d6/5c78614d638de.jpg 2019-03-05T17:47:00+02:00 США Агрессия России в Европе возрастает, отметил генерал Кертис Скапаротти

Европейское командование (EUCOM, ЮКОМ) ВС США рекомендует увеличить численность размещенных в регионе на постоянной основе и ротируемых американских войск. Об этом заявил во вторник на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.

"С учетом модернизирующегося и все более агрессивного военного присутствия России EUCOM рекомендует увеличить численность наших размещенных на постоянной основе и ротируемых сил, чтобы усилить наши возможности сдерживания", - сказал он.

"EUCOM также рекомендует дополнительные инвестиции с целью расширения европейской логистической инфраструктуры и возможностей для быстрого развертывания сил США в Европе", – добавил генерал.

Ранее Скапаротти уже заявлял о необходимости увеличить американский контингент в Европе.

Напомним, США настаивают на введении специального плана "30-30-30-30", который предполагает развертывание в Европе серьезных военных сил для сдерживания России.

Согласно плану американцев, НАТО должны будут иметь в своем распоряжении готовыми в любой момент среагировать на угрозу в течение 30 дней десятки военных формирований: 30 сухопутных батальонов, 30 эскадрилий истребителей и 30 кораблей. Отмечается, что размер батальонов может составить от 600 до 1000 солдат.

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