Дошли руки: в Сенате США рассмотрят "адские санкции" против Путина и Ко

/ Фото: AFP

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Вслед за утверждением Сенатом США оборонного бюджета, включающего санкции против "Северного потока – 2", Россию буквально сегодня, 18 декабря может настигнуть еще один серьезный удар. Комитет Сената США, как ожидается, наконец, рассмотрит проект закона "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" ("Defending American Security from Kremlin Aggression Act", или сокращенно DASKАA). С легкой руки одного из авторов проекта – главы Комитета Сената по судебной системе, республиканца Линсди Грэма (кстати, кавалера ордена Ярослава Мудрого) в истеблишменте проект получил название "адские санкции", или "санкции из ада".

"Законопроект, в котором есть все"

Судьба законопроекта довольно сложна. Первая редакция документа была представлена авторами еще в августе 2018 года. Тогда же впервые и прозвучало ставшим нарицательным словосочетание.

"Я представлю законопроект о санкциях против России, в котором есть все. Это будет законопроект о санкциях "из ада". Любую другую страну, которая попытается вмешиваться в наши выборы, должна постигнуть та же участь", – анонсировал документ сенатор Грэм.

На поверку же проект, разработанный шестью сенаторами – представителями как Республиканской, так и Демократической партии оказался не таким уж "адским". По крайней мере проект DETER Act, который еще с января 2018 года продвигали сенаторы ван Холлени Рубио, как отмечали, в том числе, российские эксперты, был гораздо жестче. Впрочем, в итоге, ни до первого, ни до второго у американских законодателей в пролом году руки так и не дошли. Вообще, из десятка законопроектов о санкциях, внесенных в прошлом году сенаторами, на той или иной стадии рассмотрения были заморожены все.

"Белому дому в принципе не выгодно сильно давить на Путина. Хотели бы – уже давно задушили бы экономику России. Но им это сейчас не нужно. Плюс есть определенные споры между Белым домом и Конгрессом. Почему все это тянется? Потому что Конгресс хотел, а Дональд Трамп не соглашался вводить жесткие санкции, считая, что сейчас не нужно портить отношение с Путиным. Трамп считает, что его личная дипломатия в этом направлении успешна", – отметил в комментарии сайт "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

Впрочем, авторы не сдавались. В феврале нынешнего года творчески переосмысленный и немного доработанный проект "адских санкций" снова поступил в сенат. Проект стал жестче и получил новые смыслы и новые же перспективы (по крайней мере, так считают эксперты "Сегодня", о чем ниже). Тем не менее, с февраля он, как и предыдущий вариант лежал практически без движения. Рассмотрение "адских санкций" было запланировано комитетом по иностранным делам Сената на 11 декабря. Однако в итоге процедура была перенесена на неделю позже. Накануне, выступая на открытых слушаниях в этом комитете (в ходе которых и было упомянуто о "размораживании" проекта) замгоссекретаря по политическим вопросам Дэвид Хэйл подчеркнул, что позиция США остается неизменной: Кремлю "придется платить" за свои действия.

Как США заставят Россию платить

Проект DASKАA достаточно объемный и системный, чтобы вместить в себя значительное количество направлений, которых могут коснуться санкции. И достаточно "сырой", а временами уже и устаревший, дабы точно говорить, какие санкции в итоге в законе останутся, а какие нет. Для примера: один из пунктов проекта включает требование к Российской Федерации "немедленно освободить украинских моряков, которые были задержаны после нападения российских войск на украинские суда в Керченском проливе", То есть факт, что украинские моряки возвращены в Украину в процессе обмена не нашел отражения в проекте.

Как рассказал в комментарии сайт "Сегодня" экономический експерт Алексей Кущ этот закон является вторым уровнем американской санкционной политики. По его словам, США отошли от практики введения точечных санкций, которые вводись отдельными решениями, и привязывались к конкретным событиям. Сейчас они облекают санкции в рамки законов. К примеру них есть закон "О противодействии врагам Америки, в соответствии с которым они применяют санкции не только по отношению к России но и по отношению к другим государствам.

"DASKАA в свою очередь очень неоднозначен. В отличие от закона "О противодействии врагам Америки" он имеет привязку к определенным событиям или фактам. К примеру, в проекте была привязка к задержанию украинских моряков. Которых, как мы знаем, Россия в результате обмена вернула. К захвату украинских кораблей. Которые Россия также вернула. Ну и так далее", говорит Алексей Кущ.

В данный момент проект подразумевает санкции против государственного долга России, против государственного и частного банковского сектора, против окружения Путина и представителей крупного бизнеса, поддерживающих Кремль.

"Проект разделен на несколько частей. Это санкции против отдельных физлиц – так называемых олигархов – спонсоров Кремля. Это санкции против финансовых учреждений. Ограничения по инвестициям в нефтяной комплекс России. И ограничения по операциям с государственными казначейскими облигациями России – ГКО", – говорит Алексей Кущ.

По единодушном мнению экспертов сайта "Сегодня", наиболее эффективные санкции – санкции против госдолга.

"Если рассматривать различные уровни санкционного давления, то США есть оружие которое можно сравнить с "нейтронной бомбой". Это, например отключение России от системы SWIFT. Понятно, что эти санкции пока не рассматриваются. А есть бомба поменьше, чуть послабее, хотя тоже довольно мощная, с хорошим пробивным эффектом. Это как раз санкции по ГКО. Россия активно привлекает капитал на внешних рынках. И особо она чувствительна к ограничениям, которые могут коснуться внутренних заимствований. Потому что доля нерезидентов, покупающих ГКО достаточно высока. И даже если санкции коснуться только американских владельцев, нерезиденты их других стран также могут самостоятельно ограничить свои вложения, чтобы не иметь проблем с США", – отмечает Алексей Кущ.

Согласен с таким мнением и Илья Куса.

"Самое болезненное, что могло бы быть – это как раз санкции против суверенного долга. Затем там остаются санкции против объектов военно-промышленного комплекса России. Хотя какие объекты будут в итоге включены неизвестно – это вопрос решается не в Конгрессе, а на уровне правительства – Казначейства и Минторга. Плюс еще санкции по энергетике – это тоже довольно болезненный для России вопрос", – отмечает эксперт.

Бомба без запала

При этом эксперты практически вверены, что как раз санкций против госдолга в итоговом тексте документа не будет. Во-первых, только в таком случае проект получит шансы быть реализованным. Во-вторых, потому что его настоящая цель отличается от декларированной, считают эксперты "Сегодня".

"Я думаю, что санкции в итоге утвердят. Другой вопрос, что этот законопроект будет серьезно урезан по сравнению с изначальным. Я видел заявление, что санкций против суверенного долга в законе не будет. В целом, думаю, документ в итоге будет больше рассчитан на долгосрочное давление, а не на сиюминутный "санкционный взрыв", – говорит Илья Куса.

По его словам, "смягчение" проекта по сравнению с первоначальным текстом связано с нежеланием Белого дома сильно давать на Кремль.

"В итоге, как я понимаю, Конгресс и Белый дом нашли компромисс. Санкции будут, но не такие "адские" как предполагалось. Будет утвержден пакет по принципу "и волки сыты и овцы целы" – Конгресс докажет свою антироссийскую позицию, Трамп в преддверии выборов может доказывать, что он не подыгрывает русским. Это ему сыграют на руку во время выборов. Но при этом в самих санкциях ничего "адового" не будет. Тем более русские за прошедшее годы уже научились эти санкции обходить, – говорит Илья Куса.

В свою очередь Алексе Кущ отмечает, что в законопроект (по крайней мере, вторую его редакцию) изначально были заложены специфические цели.

"В проекте есть норма, которая является реальной движущей силой этого закона. Это норма об ограничении инвестиций в проекты СПГ, которые реализует Россия. То есть о транспортировке и технологическому сопровождению сжиженного природного газа. Поэтому этот проект можно считать инструментом конкурентной борьбы со стороны США. Соединенные Штаты активно развивают проекты поставок СПГ в Европу. И на наших глазах разворачивается настоящие эпические баталии за европейский рынок газа", – говорит Алексей Кущ.

Как полагает эксперт DASKАA есть реальные цели и есть декларативные.

"На мой взгляд, проект лишь использует различные события последнего времени, как повод протолкнуть американские санкции против российских объектов СПГ, возможно, нефтяной промышленности. И чтобы не было так очевидно, эти санкции "припорашиваются" санкциями против физлиц, банков ГКО и так далее. То есть все остальные санкции используются, как прикрытие. Поэтом я думаю, если проект будет утвержден, все одиозные нормы, как например по ГКО оттуда уберут. Возможно, туда добавят какие-то "маскирующие" санкции которые не так сильно будут влиять на отношения США и России. Но главная цель – конкурентный удар по рынку СПГ – останется", – отмечает эксперт.

Отметим, что санкции против энергосектора России способны нанести серьезный урон агрессору. Впрочем, Украине от этого ни холодно, ни жарко: в Кремле также понимают истинные мотивы таких санкций. А потому умиротворить Кремль подобное санкционное давление не способно.

Почему Путину не страшно

В представленном законопроекте есть еще один момент, по идее, способный оказать давление на Путина и его окружение. Речь о персональных санкциях против спонсоров Кремля и членов их семей и мониторинге личного состояния президента России. Так, проект обязывает директора Нацразведки не позднее чем через 180 дней после даты вступления в силу закона "представить в соответствующие комитеты Конгресса подробный отчет о личном собственном капитале и имуществе Президента Российской Федерации Владимира Путина". В том числе отчет о предполагаемом собственном капитале и известных источниках дохода Владимира Путина и членов его семьи, "включая активы, инвестиции, банковские счета, другие деловые интересы и соответствующую информацию о бенефициарном владении". Также разведка должна определить и предоставить список наиболее значимых высокопоставленных иностранных политических деятелей и олигархов в Российской Федерации близких к Владимиру Путину". На лица, которые " прямо или косвенно содействуют незаконной и коррупционной деятельности от имени президента Российской Федерации Владимира Путина, а также лица, действующие в интересах или от имени таких политических деятелей, олигархов" президент США в течение 180 дней должен наложить санкции.

Впрочем, по мнению наших экспертов данная норма Кремлю уже не страшна

"Сейчас такие санкции для российской элиты угрозы не представляют. Если бы этот проект был приняты в 2014-2015 годах, возможно, такие меры возымели бы какой-то эффект. А в 2020 году они же никак не повиляют на ситуацию. Поскольку частью американского истеблишмента, которая в той или иной мере старается поддерживать в Россией какие-то конструктивные отношения на негласном ровне был назван временной dead-line, в течение которого россиянам нужно провести переформатирование своих активов. Поэтому, в частности, Центральный банк Росси в последние годы активно покупал золото и сокращал свои вложения в американские казначейские облигации. Российские политики и бизнесмены также использовали это время для перевода своих капиталов в другие юрисдикции: страны Персидского залива Китай, Гонконг и т.д. Поэтому даже если американцы и попытаются сейчас что-то найти, то это будет лишь "хвост" активов. Это как хвост ящерицы, которая может его отбросить для того, чтобы скрыться. А затем у нее отрастет новый", – отмечает Алексей Кущ.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о недавней встрече Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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