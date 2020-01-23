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Дождь из игуан: во Флориде ящерицы будут падать людям прямо на головы

23 января, 18:57

Власти штата и метеорологи предупреждают местных жителей о необычном явлении

Будут падать с деревьев из-за холодной погоды. По прогнозам метеорологов, в американской Флориде тротуары будут буквально усеяны игуанами. Из-за нетипичной для этого региона температуры воздуха, которая опустилась ниже 10 градусов тепла по Цельсию, животные стали замерзать. Они хладнокровны, а, следовательно, не могут согреться самостоятельно. Поэтому теряют хватку и падают вниз. Правда, как отмечают специалисты, ящерицы хотя и неподвижные, однако не мертвы. Как только согреются – снова смогут двигаться.

Игуан во Флориду когда-то завезли из Бразилии, Мексики и Парагвая. Эти ящерицы – хладнокровные и теплолюбивые, и плохо переносят температуры ниже нуля. Поэтому впадают в спячку. Просыпаются, только когда пригревает.

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Погодные аномалии пугают не только Штаты, но и Украину. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Луцке прошла аномальная январская гроза. И это несмотря на то, что на улице падал мокрый снег.

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А еще в лесах Украины появились грибы, цветут розы и подснежники. Пользователи соцсетей выкладывают фото зимних растений.

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аномалии Флорида игуана погодные аномалии

Источник: Сегодня

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