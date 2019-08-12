Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
28,16

Другу стрелка из Огайо могут предъявить обвинения в незаконном хранении оружия

Вчера, 23:58

Он предоставил стрелку бронежилет, который тот впоследствии надел на себя перед нападением

/ Фото: AFP

Прокуратура США намерена предъявить обвинения в незаконном хранении оружия другу стрелка из Огайо, который снабдил преступника бронежилетом. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в американских правоохранительных органах.

По ее данным, молодой человек, имя которого не разглашается, подделал документы, необходимые для покупки огнестрельного оружия. Как подчеркнул источник американского телеканала, друг Коннора Беттса, устроившего в начале августа стрельбу в центре Дейтона (штат Огайо), владеет двумя пистолетами и укороченной винтовкой, которые не были использованы при нападении. При этом он предоставил стрелку бронежилет, который тот впоследствии надел на себя перед нападением.

Реклама

Новости "Сегодня" писали, что неделю назад власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

В тренде
Информационная платформа "Сегодня" и телеканал "Украина" объявляют "Народный рейтинг блогеров"

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США стрельба друг стрелок бронежилет расстрелы огайо

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будетУкраина
Расстрел людей в Техасе: появилось видео момента стрельбы
Расстрел людей в Техасе: появилось видео момента стрельбыСША
Трамп сделал заявление о визите Зеленского в США
Трамп сделал заявление о визите Зеленского в СШАПолитика
В работе Facebook произошел глобальный сбой
В работе Facebook произошел глобальный сбойСША
"Северный поток – 2" и Газовая директива ЕС: в Еврокомиссии сделали заявлениеЭкономика
США не пустят в
США не пустят в "нормандский формат": эксперт назвал причинуПолитика

Новости партнеров

Loading...