Другу стрелка из Огайо могут предъявить обвинения в незаконном хранении оружия

Он предоставил стрелку бронежилет, который тот впоследствии надел на себя перед нападением

/ Фото: AFP

Прокуратура США намерена предъявить обвинения в незаконном хранении оружия другу стрелка из Огайо, который снабдил преступника бронежилетом. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в американских правоохранительных органах.

По ее данным, молодой человек, имя которого не разглашается, подделал документы, необходимые для покупки огнестрельного оружия. Как подчеркнул источник американского телеканала, друг Коннора Беттса, устроившего в начале августа стрельбу в центре Дейтона (штат Огайо), владеет двумя пистолетами и укороченной винтовкой, которые не были использованы при нападении. При этом он предоставил стрелку бронежилет, который тот впоследствии надел на себя перед нападением.

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Новости "Сегодня" писали, что неделю назад власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

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